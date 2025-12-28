260逾天賺到下不來？ 國安基金挑戰護盤最長紀錄

國安基金第9次進場護盤至今已超過260天。（圖／報系資料照）

國安基金今年第4季例行委員會議將在1月12日舉行，而國安基金第9次進場護盤至今已超過260天，創下第二長時間紀錄，退場議題預期成為會議討論焦點。

今年4月2日，美國總統川普（Donald Trump）宣布對台灣實施32%對等關稅，台股因此遭受巨大衝擊。台股4月7日單日重挫2065點，創下史上最大跌點紀錄。國安基金4月8日召開會議，決議次日進場護盤。

國安基金最長護盤紀錄為第8次的275天，當時因俄烏戰爭推升通膨、美國快速升息導致台股崩跌而進場。本次護盤主因為台美關稅議題，若國安基金決議繼續護盤，有機會挑戰最長紀錄。

廣告 廣告

國安基金連4次護盤時間超過200天，分別是第6次護盤，為中國經濟動盪、人民幣貶值，國際貨幣競貶進場，護盤天數232天；第7次因新冠肺炎疫情衝擊投資信心，有207天；第8次275天、第9次破260天，長時間護盤成爲常態。

除此之外，經統計過去國安基金8次護盤累計獲利563億元。立法委員郭國文等人直言過去護盤獲利可觀，某一種程度是賺「股災財」，國安基金在散戶信心不足時進場撿便宜，新加坡賺這種錢都是拿來分給民眾，台灣也應該考慮「全民共享」或支持健保、長照、國保。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月

深夜強震後「往竹科路上紅爆」！工程師急衝回廠 網：護國神山守護者

7.0強震！外籍女看護不逃「肉身護臥床嬤」 反被長輩暖心安撫逼哭6萬網友