2600億強強聯姻！霸王茶姬創辦人娶能源女董座 婚宴以奶茶代酒

（記者張芸瑄／綜合報導）中國新茶飲品牌「霸王茶姬」創辦人張俊杰，於14日在江蘇舉行盛大婚禮，迎娶太陽能製造龍頭「天合光能」聯席董事長高海純。兩家企業合計市值超過600億人民幣（約新台幣2664億元），被陸媒形容為「強強聯姻」，現場排場盛大，賓客陣容與細節更引發網路熱議。

婚宴採紅金色系的中式主題佈置，現場最吸睛的亮點莫過於「以奶茶代酒」的創意安排。每位賓客手中都拿著一杯特製紅金包裝奶茶，象徵品牌精神與幸福甜蜜交融。據悉，婚禮現場擺滿了奶茶陣列，從入口到宴會桌上皆可見品牌元素，成為婚禮的一大標誌性畫面。

圖／中國新茶飲品牌「霸王茶姬」創辦人張俊杰，於14日在江蘇舉行盛大婚禮，迎娶太陽能製造龍頭「天合光能」聯席董事長高海純。（翻攝 微博）

值得一提的是，霸王茶姬全國超過7,000家門市的員工當日也同步收到喜糖禮盒，部分地區門市甚至舉辦「到店送喜糖」活動，邀請顧客一同分享創辦人的喜悅，成功將企業文化與婚禮行銷巧妙結合。

從賓客於微博分享的影片可見，新人皆穿著紅金中式禮服，新郎張俊杰在台上激動落淚，向新娘高海純深情告白，全場報以熱烈掌聲，氣氛溫馨感人。

兩人同為32歲，背景各具代表性。張俊杰被外界視為白手起家的草根創業代表，而高海純則出身企業世家、學歷亮眼，是新能源產業的女性領袖。兩人結合不僅是企業界的喜事，也被外界解讀為茶飲與能源產業的潛在跨界契機。

分析指出，霸王茶姬遍布全國的門市據點與倉儲設施，未來若結合天合光能的光伏技術，將有機會打造分布式綠電營運模式，展現茶飲產業的永續轉型潛力。這場婚禮不僅是新人甜蜜的起點，也象徵「光伏×茶飲」的新世代商業想像。

