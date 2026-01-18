2600名研發替代役2/2申請開跑 鼓勵役男學以致用

財經中心／唐詩晴、林大帷 台北報導農曆年節將至，年貨大街開始湧現採買人潮，店家也開始在網路祭高薪搶人，最近網路上甚至出現時薪450元的臨時工職缺，有人一聽，連連大喊要來做，但也懷疑薪水太高有詐騙嫌疑。不過南門市場熟食名店也說，過年需要動員50人輪班，的確需招募工讀生，老闆發薪水真的發到手軟。海量人潮，在假日湧入迪化街，還沒封街，車子就難以通行。攤販：「手工的牛軋糖歡迎試吃喔。」攤販叫賣聲此起彼落，試吃好吃再結帳。離春節還有快一個月，年貨街攤商開始招兵買馬，網路徵才補人力，時薪200、300元不稀奇，甚至打出高時薪450元，馬上有人搶著做。民眾：「會會會會會，肯定來，來來來來，四百五也蠻心動的，可能還是看一下是哪個平台吧。」民眾：「兩百還好，兩百我會希望好好休息。」迪化街埕米峰總經理徐偉峰：「大家開在差不多在兩百以上，兩百到兩百五，大概都在這個區間比較多，這個有些是他們可能每天的時數，需求可能是比較少，所以他必須要給比較高的時薪來找人。」Threads上出現年貨臨時工，工時彈性、內容輕鬆，但時薪有450元。（圖／民視新聞）賣糖、賣堅果，就要請到50-80人，過年檔期，發出去的薪水，50萬跑不掉。Threads上出現，年貨臨時工，幫忙攤位整潔、商品介紹，協助老闆，時薪要給450元。立刻吸引多人詢問，但都沒有回應地點，也有人懷疑是詐騙。轉到南門市場熟食名店，不用過年，生意就很旺，長長一排攤位，就有13名員工，一個負責結帳，一人專門剁雞鴨肉，其他幫忙補貨、拿貨，已經忙翻天，過年期間，沒50位人手，根本無法喘口氣。南門市場熟食名店億長御坊，過年期間工讀生就會請30人。（圖／民視新聞）億長御坊店長黃佳卉：「會分早晚班我們會輪班制，時薪這個好像每年都在漲吧都在調漲，不能說都不用工讀生對，那所以說每年我們老闆，在發工讀生的薪水，都哇怎麼這麼多錢。」光是工讀生，就要請30人，以過年前一週做到除夕，一人一天最少上工四小時，2/15-16工錢加倍計算，9天下來，一位工讀生就賺到8800元，店家少說要掏26.4萬，何況還有加班、正職，難怪會說...億長御坊店長黃佳卉：「發工讀生的薪水都發到手軟因為真的很可怕。」原文出處：年貨街搶人戰! 網路開「時薪450元」徵才 名店發薪發到手軟 更多民視新聞報導立委變推廣大使! 明星水果"茂谷柑"正夯正值蜜棗.蓮霧產季! 屏東副縣長領軍北上行銷農產屏東潮州春節市集"特區"開標 34萬標下創新紀錄

