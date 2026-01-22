261票贊成！英上議院通過修正案 禁16歲以下使用社群媒體

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

英國上議院昨（21）日表決通過一項修正案，主張禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項議案讓英國首相施凱爾（Keir Starmer）面臨效法澳洲推動類似禁令的壓力。施凱爾原本希望先進行公眾諮詢，再決定是否立法。

英國上議院昨（21）日表決通過一項修正案，主張禁止16歲以下青少年使用社群媒體。（示意圖／Unsplash）

根據《獨立報》報導，施凱爾政府尚未排除任何選項，並承諾將採取措施保護兒童，但希望待今年夏天公眾諮詢結果出爐後再決定是否立法。科技大臣肯德爾（Liz Kendall）日前宣布展開為期3個月的諮詢，評估全面禁令的利弊，包括是否實施夜間使用宵禁，以及如何防止青少年陷入「無止盡滑動（doom-scrolling）」，預計夏季提出報告。

不過，在野保守黨議員奈許（John Nash）指出，諮詢只是拖延手段，他認為支持禁令的證據已經「壓倒性明確」，支持者包括醫療專業人士、警方與國安機構、教師及數十萬名家長。他提出的修正案也獲得跨黨派支持，昨日以261票贊成、150票反對在上議院通過。

報導指出，法案接下來將送交下議院審議，下議院由施凱爾領導的工黨掌握多數席次，不過目前已有超過60名工黨議員公開呼籲施凱爾推動禁令，施凱爾恐面臨同僚反叛的前景。

支持禁令者指出，社群媒體傷害兒童身心健康，並可能助長激進化與犯罪行為。然而，反對者警告，全面禁令恐將青少年推向更危險的「暗網」。英國防止虐待兒童協會（NSPCC）等團體也批評，全面禁令只是「簡單粗暴的回應」，無法真正解決科技公司與政府長期的不足。

