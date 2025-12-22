263名日本師生走進新北錦和高中 用FRC機器人展現科技教育力

新北市錦和高中迎接來自日本沖繩縣立向陽高等學校263位師生參訪團。透過全校總動員精心策畫歡迎儀式、FRC機器人科技體驗、入班課程見學，以及富有臺灣味的人文交流，成功建立兩校深厚情誼，並為未來合作奠定堅實基礎。

為深化國際教育、拓展學生人文與科技視野，錦和高中特別遴選並培訓36位學生擔任雙語導生，以英、日語進行接待，展現優異的溝通素養與國際禮儀。歡迎儀式中，學生會長以流利英語介紹學校辦學特色，並由校內特色社團帶來精彩演出，充分展現臺灣青年自信、熱情與多元才華。隨後的校園巡禮，學校展現新北市科技示範高中的豐碩成果，安排日方師長參訪圖書館與科技中心，觀摩iMac教室、AI互動螢幕等先進教學設備；其中，由錦和FRC機器人團隊學生親自解說與操作示範，並結合交通安全VR虛擬實境體驗，將科技教育與生活應用緊密連結，獲得日方師長高度肯定，對新北市高中科技教育留下深刻印象。

錦和高中張純寧校長表示，此次交流與學校願景「以科技向未來學習」方向不謀而合，不僅是臺日文化的碰撞，也是培養學生國際視野的重要機會，更期盼未來持續推動國際交流，讓日方師生看見新北市高中發展科技教育的實力。本次向陽高校263名學生透過高一、高二全年級入班見學，藉由各班自主規劃團康活動與課程內容，讓日本同學在輕鬆互動中體驗臺灣的科技融入課堂教學的風景。