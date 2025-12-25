263萬正妹網紅不忍了！痛訴慘遭男偶像霸凌：被逼到一度想輕生

記者蔡維歆／綜合報導

nareum自曝童年時期霸凌她的加害者，如今竟以「偶像身分」出道活動。（圖／翻攝自IG）

南韓擁有 263 萬訂閱的南韓吃播 YouTuber Nareum 近日拋出震撼彈，自曝童年時期霸凌她的加害者，如今竟以「偶像身分」出道活動，消息一出立刻在網路上掀起熱議。她透露線索說，對方當時雖在節目中遭淘汰、如今已經在其他經紀公司出道，引發網友瘋猜身分，話題迅速延燒。

崔泰熊被指是加害者。（圖／翻攝自IG）

nareum 於18日指稱在多年前看《PRODUCE 101》時，意外在螢幕上看見「熟悉的臉」，讓她瞬間想起過去的陰影，「那是我曾經的校園暴力加害者之一。」當時對方以她的名字，創立了一個網路論壇社群，叫做「討厭nareum的人們的群組」，每天在上面寫她的壞話。她提及當時一度產生輕生念頭，甚至忍不住向母親求助，並與導師面談後，在回家的計程車上哭著問媽媽：「如果我死了，那個人會不會受到懲罰？」如今看到對方卻站上舞台成為偶像，讓她情緒百感交集。

而被猜是加害者的崔泰熊，在24日透過律師發出聲明，強硬否認相關指控，「我們在此明確表示，該等質疑是明確的虛假事實。」崔泰熊方強調，崔泰熊在學生時期並無nareum所主張的校園暴力行為，「也完全沒有造成身體或心理上的任何傷害。」

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

