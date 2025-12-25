263萬網紅控遭「男團成員霸凌」！加害者身分曝光

南韓大胃王YouTuber李音律，控訴小學時遭到男團成員霸凌。圖／翻攝自朝鮮日報

南韓一名擁有263萬訂閱的大胃王YouTuber nareum（音譯：李音律）日前在影片中控訴遭到男偶像霸凌，她指出該偶像參加選秀節目《Produce 101》，雖然被淘汰了，但仍以其他形式組團出道。李音律表示，會出面控訴並非要對方消失，只是希望獲得一個真心的道歉。

小時候遭霸凌！李音律：加害者是男團成員

據《朝鮮日報》報導，南韓大胃王YouTuber李音律在社交平台發布貼文，表示在小學4年級的時候遭到霸凌，對象曾經參加選秀節目《Produce 101》，雖然他在節目中遭到淘汰，並未藉此出道，但事後仍然透過其他經紀公司組團出道，李音律表示，並不是希望對方徹底消失，每個人都有屬於自己的高光時刻，但只希望可以獲得對方真誠的道歉。

李音律進一步透露，小學四年級的時候，對方每天都在網路上寫辱罵她的東西，「說實話，我到現在都不知道自己做錯了什麼」。由於這件事太難熬，她告訴媽媽，和班導師談過之後，李音律在回家的路事還問媽媽說，「如果我死了，那個人會受到懲罰嗎？我希望他受到懲罰」，即使已經事隔20年，她仍然對當時的場景歷歷在目。長大後，李音律曾在社群平台找到對方的帳號，並且試圖聯繫，結果卻被無視了。

「BZ BOYS」崔泰熊否認：嚴重誹謗

事實上，根據李音律提供的線索，網友猜測霸凌者是目前以BZ BOYS組合出道的崔泰熊，因為兩人的出生年分和家鄉相符。24日崔泰熊透過律師事務所發表聲明，「我們在此鄭重聲明，這些指控純屬捏造」，否認網友的猜測，並指出崔泰熊在學生時期並沒有霸凌的歷史，也沒有造成他人的身心傷害，「儘管如此，自視頻發布以來，後續報道和惡意評論在崔泰雄的社交媒體上大量湧現，散布毫無根據的謠言，造成嚴重誹謗」。

未來崔泰雄將對虛假訊息採取法律行動，要求立刻刪除相關的貼文，「我們希望未經證實的說法和推測性內容不會造成進一步的損害，我們將依法追究相關責任人的全部責任」。對此，李音律拒絕刪除影片、貼文，回應表示，「作惡者往往記不清，或許是因為我改了名字，他們感到困惑，我希望這就是他們提到要起訴的原因。但是我對他們威脅要起訴的依據表示懷疑」，媒體認為，這起爭議將會升級為法律訴訟，李音律也表示，未來會拍影片記錄法律程序。



