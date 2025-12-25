263萬YouTuber怒了！「控男偶像校園霸凌」：太煎熬了

YouTuber nareum爆出小四遭霸凌，網友指出是BZ Boys成員Taewoong（崔泰熊）。（圖／翻攝自Taewoong IG）





近日被擁有263萬名粉絲的大胃王YouTuber nareum（譯本名：李音律）爆料，曾在學生時期遭受現在活躍於男團的偶像霸凌，依照種種線索，被網友指出是BZ Boys成員Taewoong（崔泰熊），對此，Taewoong在昨（24日）做出回應。

YouTuber nareum在18日指出，「幾年前在換電視頻道的時候出現了《PRODUCE 101》選秀節目，看到了熟悉的面孔。 他是我在小學4年級的校園暴力加害者之一。」並表達自己當時備受煎熬，曾和媽媽、班導求助。

雖然沒有公開加害者身分，但表示：「位朋友被淘汰了，雖然沒能在該節目中出道，但現在已經在其他經紀公司出道了」，並補充：「我不希望他完蛋，希望他能說一句道歉的。」

網友以線索搜人 鎖定Taewoong

網友以《PRODUCE 101》第二季出演者中年齡相仿、釜山出身、出道人物等幾條線索，開始搜尋校園霸凌的加害者，並指出該男偶像疑似為BZ Boys成員Taewoong。

在24日Taewoong方正式反擊，透過自己的SNS公開了法律代理人的立場文，強調：「提出的疑惑是明確的虛假事實」，並表明Taewoong並未進行校園暴力，但由於網友的激烈發言，導致Taewoong遭到嚴重的名譽損害。

對此，表明：「對於散布虛假事實侵害權利的行為，已經採取民事、刑事上的法律措施，烈要求立即刪除目前上傳的相關視頻和帖子」，並期盼大家不要因未經確認的主張和推測性內容的擴散而造成其他損失。

崔泰雄在2017年出演Mnet《PRODUCE 101》第二季時被大家所熟知。 2019年以BZ Boys出道，正在進行活動。

