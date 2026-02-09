269旅聯兵2營戰備偵巡 深化戰場經營

記者陳彥陵／桃園報導

農曆春節將至，國軍仍堅守崗位、持續投入各項戰備訓練，陸軍聯兵269旅聯兵2營昨日實施戰備偵巡訓練，派遣CM32裝步指揮車及CM11戰車等各式輪、履型車輛，依想定狀況機動前往戰術位置，遂行重要目標防護演練，驗證指揮管制與臨戰應處能力。

269旅聯兵2營戰備部隊昨日於桃園地區遂行戰備偵巡訓練，結合作戰計畫與想定狀況推演，執行重要目標防護演練，官兵除實施戰備檢查、通聯測試及命令下達、戰術行軍及下車戰鬥等課目；期間，亦透過戰術行軍，熟稔戰鬥地境景況，深化戰場經營。

此次訓練模擬敵軍對我重要目標實施突襲，戰備部隊接獲命令後，立即完成機動前整備，確保油、水、電系及裝備妥善能支持作戰遂行；隨即進行戰術機動，官兵駕駛CM32裝步指揮車、CM33、CM34裝步戰鬥車、CM11戰車及M1167拖式飛彈悍馬車等裝備迅速前往應援重要目標。

儘管氣溫驟降，官兵在馳援過程中無畏寒風、專注任務，仍向四周保持警戒。到達戰術位置後，官兵隨即編組戰鬥隊形遂行下車戰鬥，同時戰備部隊長及排長實施命令下達，依現場地形地物及隱掩蔽條件，分配警戒、搜索範圍；訓練過程中亦納入各式狀況，考驗官兵戰鬥指揮與戰技應用，提升臨戰應變，持續精進實戰化訓練成效。

269旅聯兵2營昨日實施戰備偵巡，官兵駕駛各式輪、履型車輛前往戰術位置。（記者陳彥陵攝）

抵達戰術位置後，官兵隨即實施下車戰鬥。（記者陳彥陵攝）