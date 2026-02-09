【269旅聯兵2營戰備偵巡】熟稔分工建立肌肉記憶 隨時應援

記者陳彥陵／專訪

為使國人能安度新春佳節，陸軍聯兵269旅聯兵2營昨日實施戰備偵巡訓練，強化整體應援能力。機步2連副排長江聖謙士官長表示，實戰化訓練能讓官兵在高壓環境中建立肌肉記憶，熟悉分工合作與臨機應變，一獲令即可投入作戰。

江聖謙指出，戰備偵巡前須完成周密規劃，包含主、預備路線研擬、情資蒐整，以及與地方警政單位及仕紳等聯繫溝通，確保任務順利推展，同時透過實地、實車的模式，讓地區居民看見國軍精實戰訓的一面。另也會不定期更換偵巡路線與戰術位置，避免形成固定模式，以維持部隊機動彈性與作戰保密。

甲駕士翁振翔中士則分享，戰備偵巡最重要的是「安全」，由於八輪甲車駕駛視線死角多，必須隨時注意後照鏡與駕駛螢幕，尤其行經車流量大或施工路段時，更仰賴車長與射手協助觀察，並透過車內通聯系統即時調整車速與位置，方能確保機動安全。

翁振翔指出，偵巡過程也能熟悉責任區內建物及道路路幅等，戰時可依需求善用地形地物掩蔽，是戰場經營的重要一環。他強調，春節將近，官兵戰備不會因節慶而鬆懈，仍持續投入各項戰備整備與訓練工作，確保隨時能投入任務，以實際行動守護國人安全。

269旅聯兵２營機步2連副排長江聖謙士官長。（記者陳彥陵攝）

269旅聯兵２營機步2連甲駕士翁振翔中士。（記者陳彥陵攝）