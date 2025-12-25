27公尺聖誕樹點亮羅娜 信義鄉原鄉聖誕夜湧人潮

▲27公尺聖誕樹點亮羅娜族，信義鄉原鄉聖誕夜湧人潮。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】2025南投花卉嘉年華系列活動-信義鄉羅娜聖誕活動，24日晚間在羅娜村羅娜文化景觀園區盛大展開，除有27公尺高的閃亮聖誕樹，還有沿著部落大街打造的燦爛燈海隧道，加上精彩節目連串的天主堂聖誕晚會及火把部落巡禮報佳音等特色活動，吸引大批人潮湧入，縣長許淑華與信義鄉長全志堅帶領貴賓們共同點亮聖誕樹主燈，互相高聲祝福聖誕快樂。

這場原鄉部落最大的聖誕夜歡樂盛會在平安夜熱鬧登場，除許縣長外，包括立法委員盧縣一、縣議員全文才、副縣長王瑞德、信義鄉長全志堅、水利署第4河川分署長張朝恭、原住民委員會代表及多位村長代表都踴躍參加。

點燈祈福儀式由羅娜基督長老教會詩歌禮讚開場，並由牧師做活動前代禱，許縣長與長官來賓、牧者共同倒數啟動聖誕樹主燈，迎接耶穌基督誕生日，同時施放耀眼的煙火秀，隨後並高舉火把踩街報佳音，部落各鄰族人也共同佈置自家街道，打造出部落特色聖誕燈飾街景，呈現濃濃的聖誕氣氛。

許淑華表示，信義鄉一年一度最重要的活動就是聖誕節，歡迎所有來自全國的好朋友來到信義鄉部落一起過年，感受歡樂氣氛，活動搭配縣府整合的「2025南投花卉嘉年華｣系列活動，也讓信義鄉的冬季活動更豐富多彩，感謝交通部觀光署補助經費，讓活動順利推動。

值此聖誕佳節，許縣長歡迎全國各地好朋友一起來感受布農族的部落文化與特色，尤其信義鄉正值葡萄等高山蔬果盛產季節，也是泡湯、賞梅及賞櫻花的最佳時節，邀請全國民眾一起來南投泡湯品茶，品嚐高山農產的鮮美滋味，將伴手禮帶回家。

現場還有在地藝人表演，療癒系歌手-甘念慈(阿甘)、羅娜媽媽教室、唱跳歌手-全凱傑，並邀請當地知名羅娜國小合唱團、羅娜玉山團、羅娜教會青年會、羅娜天主堂出演，現場也有聖誕老公公發放糖果、引導遊客進入會場。

除表演外，現場也有農特產市集，推展當地部落特色文創手工藝品、農特產促銷、DIY互動教學等，鄉公所也特別加碼布農風味餐，讓遊客免費體驗，手搓麻糬、品嚐小米酒還有信義鄉讚不絕口的原住民烤大豬，活動將持續至115年1月1日，歡迎遊客到訪體驗原鄉節慶。