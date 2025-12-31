27千金無一掉隊 台積電信驊力撐封關行情

封關日27檔千金股全數到齊、沒有一檔沒掉隊，成為盤面最關鍵的多空溫度計，也替台股高檔續攻打下信心基礎。圖／鏡週刊示意圖

台股今（封關日）上演標準的「神龍擺尾」。加權指數盤中一度衝上2萬9009.81點，首度站上29000點整數關卡，雖然尾盤略有震盪，但終場仍收在2萬8963.6點，大漲256.47點、再度改寫收盤歷史新高，也讓市場正式確認，多頭行情並未在年關前熄火，反而替即將到來的開紅盤提前暖身。

從技術面來看，瑞源投顧分析師林儒毅指出，今天盤勢呈現價漲量增，結構相當健康，多頭格局不變，有望為周五2026年的第一天開市開紅盤打下好兆頭。指數在高檔震盪中仍能持續創高，代表追價力道依舊存在，多方架構並未被破壞。封關日能有這樣的表現，對市場信心具有指標意義，也讓投資人對接下來的行情多了一分期待。

盤面焦點仍集中在權值與高價股表現。台股股王信驊（5274）昨日大漲逾6%，以7550元刷新台股個股歷史最高價，雖未能帶動昨日大盤收紅，但今天股價僅小幅拉回整理，仍穩守5日線之上，顯示高價股人氣並未潰散，資金態度依舊偏多。

真正點燃今天指數動能的關鍵，來自權值股股王台積電（2330）發威。台積電今日股價大漲30元，同步改寫歷史新高，成為推升加權指數收盤再創新高的最大功臣，也再度展現其對盤勢的關鍵影響力。

林儒毅進一步指出，台股昨天雖然收黑，但「27千金」再度全數到齊，今天也沒有任何一檔掉隊。千金股向來被視為盤面多空的溫度計，高價股能否站穩，往往反映資金是否願意續留市場。從近期表現來看，資金對高價股的挹注仍屬正向，加上產業趨勢樂觀，有助於支撐指數續攻高檔。

基本面同樣站在多方這一邊。10月份外銷訂單金額達693.7億美元，雖月減1.2%，但年增率高達25.1%，已是連續第9個月呈現正成長。累計今年前10月，台灣外銷訂單金額達5937.4億美元，年增22.6%，顯示出口動能持續回溫，對電子與製造業族群形成有力支撐。

展望後市，大盤技術面維持強勢，基本面表現亮眼，再加上市場傳出台積電2026年先進製程可能調漲報價，以及CES展題材即將登場，皆有利多方行情延續。不過林儒毅也提醒，融資餘額已突破3400億元，創金融海嘯以來新高，意味指數在高檔震盪、盤堅的機率提高。操作上仍建議以趨勢為王，聚焦AI概念股、台積電法說相關族群、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB、電力能源以及衛星航太等題材，順勢操作並留意風險控管。



