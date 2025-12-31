27年前預測曝光！1998年美國人看2025年 哪些成真、哪些落空一次看

1998年時，美國總統柯林頓正面臨彈劾風暴，鐵達尼號橫掃奧斯卡獎，大多數家庭仍在使用有線電話。蓋洛普與《今日美國報》當年透過市話訪問1055名美國人，請他們對遙遠未來的一年，也就是2025年，做出最佳預測，相關結果後來收錄並保存於康乃爾大學羅珀中心（Roper Center）維護的民調檔案中，隨著2025年即將落幕，正好可以回頭檢視這份塵封已久的調查準確度。

CNN指出，其中部分預測出奇地準確。1998年時，多數美國人預測，在接下來的27年間，美國將選出一位黑人總統，同性婚姻將合法化並趨於普及，且會出現一種「致命的新疾病」。同時，他們也正確地判斷，太空旅行不會成為普通美國人的日常活動，外星生命也不會與人類接觸。

然而，也有不少預測經不起時間考驗。當年約三分之二的美國人當時認為，美國至今應已選出一位女性總統，超過一半的人預期癌症能獲得治癒，另有61%的人認為「人們將普遍活到100歲」，但現實世界顯然尚未達到這樣的境界。

這份民調也詢問一些較難量化、與國家發展方向相關的問題，結果顯示出相當程度的悲觀情緒。雖然有70%的受訪者認為富人生活品質將會提升，但對於中產階級的生活狀況是否改善的意見大致分歧，多數人則預期窮人的生活處境將進一步惡化。

此外，將近八成的人認為，未來美國人的個人隱私將進一步減少，57%認為個人自由也會受到侵蝕。多數受訪者同時預期犯罪率上升、環境品質惡化以及道德水準下滑；另有71%的人表示，未來要把孩子教養成好人將變得更加困難。不過，美國人的長期展望中仍有少數亮點。多數受訪者相信，種族關係將逐步改善，醫療照護也會更加普及，但負擔能力可能下降。

蓋洛普至今仍持續進行民調，只是對市話的依賴程度已不如以往。這份跨越27年的對照，也讓外界得以一窺美國人對國家整體前景的態度如何轉變。1998年秋季，約60%的美國人對國家發展方向感到滿意，如今這個比率已降至僅24%。

