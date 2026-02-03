27年清潔隊員…揍老夫妻吐血「無保請回」！竟反咬告英勇男大生

記者簡榮良／高雄報導

做好事惹得一身腥，法官是不是正在告訴社會法律沒站在正義這方？上個月30日一名頭頂納粹卍字符號安全帽的55歲馬姓男子，騎乘電動自行車，逆向衝進高雄楠梓區一處地下道，正面撞上挽手老夫妻，聽聞對方要報警，將人揍到吐血，路過的21歲簡姓男大生見義勇為上前攔阻也被襲擊，臉上留下血跡斑斑的疤痕。馬男身分被起底，是當地頭痛人物，平時擔任環保局清潔員，有27年資歷，被依現行犯移送法辦；未料，訊後無保請回，更離譜的是，他反告男大生傷害，由於提告是馬男的權利，警方已將全案移送地檢偵辦。

打人的馬男訊後無保請回，離譜的是，他反告男大生傷害。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

21歲簡姓男大生準備升大三，他的寒假跟別人不一樣，狠狠上了一堂血腥社會課。上個月30日下午16時許，騎機車載女友去看醫生行經事發路段、惠民捷道時，目睹手無寸鐵的老夫妻正被身材魁梧的馬男徒手毆打，無力抵抗，鮮血逐漸沾染衣服變得有些厚重，人命在旦夕，男大生英勇肉搏，卻很快的落得同樣下場，被安全帽襲擊，臉上多了好幾道疤痕滲血，最終反敗為勝成功鎖喉制服馬男，救了老夫妻一命。

21歲簡姓男大生見義勇為上前壓制，過程中也被對方持安全帽襲擊，臉上留下血跡斑斑的疤痕。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

臉上的OK繃佔據五官一半，男大生坦言，若不幫忙對不起自己，受傷後跟家人出去吃飯不敢脫下口罩，「整條法令紋都是疤」，嘴巴微張就痛，醫藥費近1萬7000元，保險應該會全額補助。網友紛紛大讚英勇事蹟，然而掌聲背後，總是藏著另一種聲音，不少人憂心男大生做好事會惹得一身腥。

果然，挺身而出的代價不只滿臉傷，還真的挨告了！事發當下警方將馬男依傷害罪現行犯逮捕移送，林姓老夫妻、簡姓男大生都對馬男提出傷害告訴，馬男被移送橋頭地檢署，訊後竟無保請回。馬男重獲自由之身，首要任務不是認錯改過自新，而是反咬3人，對男大生及老夫妻提告傷害，由於提告是馬男的權利，警方目前已經將全案移送地檢偵辦。

馬男是當地頭痛人物，多次鬧上警局卻絲毫沒有悔意，狹路相逢就找人麻煩。（圖／三立新聞）

馬男是當地頭痛人物，多次鬧上警局卻絲毫沒有悔意，狹路相逢就找人麻煩，去年10月無故拿磚頭作勢攻擊正要上班的民眾，警方到場，馬男戲精上身，躺在地上裝死說心臟痛。礙於告馬男沒錢賠償，家人也拿他沒輒，多數人只好摸摸鼻子自認倒楣；此外，馬男也被肉搜出在環保局擔任清潔隊員，從民國88年9月入職至今已有27年，平時擔任掃路班，工作表現普通，這回闖出大禍，飯碗恐怕不保。對此，環保局表示，該員行事不當，將送職工考核會進行議處並先暫停勤務執行。

馬男這回攻擊比過往更殘忍、更肆無忌憚，還反咬告人，法院一只「無保請回」的裁示，讓人質疑是不是正在告訴社會法律沒站在正義這方？

男大生做好事惹得一身腥，法官是不是正在告訴社會法律沒站在正義這方？（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

