27年清潔隊員…揍老夫妻無保請回！英勇男大生獲陳其邁表揚：心碎吐1句

記者簡榮良／高雄報導

做好事惹得一身腥，一句話刺痛所有人的心！上個月30日一名頭頂納粹卍字符號安全帽的55歲馬姓男子，騎乘電動自行車，逆向衝進高雄楠梓區一處地下道，正面撞上挽手老夫妻，聽聞對方要報警，將人揍到吐血，路過的21歲簡姓男大生見義勇為上前攔阻也被襲擊，臉上留下血跡斑斑的疤痕。馬男身分被起底，是當地頭痛人物，平時擔任環保局清潔員，有27年資歷，被依現行犯移送法辦；未料，訊後無保請回，更扯的是，他反告男大生傷害。今（3）日男大生負傷接受市長陳其邁表揚，心碎吐露心聲，「台灣法律就是這樣...被告了很擔心」。

廣告 廣告

今（3）日男大生負傷接受市長陳其邁表揚，心碎吐露心聲，「台灣法律就是這樣...被告了很擔心」。（圖／翻攝自Threads @worthless0309、翻攝畫面）

男大生穿著一件藍白線條襯衫，從陳其邁手中接過獎狀，是堵上性命的證明，儘管已事發兩天，臉上的OK蹦仍佔據五官一半，傷疤深不見底。他表示，很榮幸被表揚，希望大家也能見義勇為，但前提要買防狼噴霧劑。

面對馬男被移送法辦後「無保請回」，隨即對他提告傷害，男大生只是輕輕地吸了一口氣，接著說出心聲：「台灣法律現在就是這樣...希望之後會改正，被反告擔心是一定會的，清楚自己當下沒有反擊，只有制伏，對方要告是他的權利，會不會告成就看台灣司法」，一席話揭開血淋淋的社會事實，令人心碎。

面對馬男被移送法辦後「無保請回」，隨即對他提告傷害，男大生只是輕輕地吸了一口氣，坦言被告會擔心。（圖／翻攝畫面）

男大生穿著一件藍白線條襯衫，從陳其邁手中接過獎狀，是堵上性命的證明。（圖／翻攝畫面）

市長陳其邁表示，簡姓同學見義勇為，非常地冷靜、勇敢，阻止危害擴大，幫助了阿公、阿嬤免於受到傷害。而後來衍生揍人的馬男反告男大生問題，市府已協助蒐集相關證據，移送檢方釐清。

然而外界質疑的是，馬男早在去年 10 月就曾拿磚頭試圖傷人，從手法、態度，不難看出已練就一套脫身方式，身為清潔隊員有27年資歷，這當中環保局是否有接過檢舉或資料審理？工作表現與同儕相處如何？

陳其邁強調，這回傷人事件，雖然是發生在馬男下班期間，行為依舊很不應該。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

對此，陳其邁強調，這回傷人事件，雖然發生在馬男下班期間，行為依舊很不應該。就不當行為，環保局除了先前已經暫停他的工作之外，也移送考績會進行議處。但涉及到整個刑事犯罪部分，也希望檢方能夠儘速地加以釐清。

另外，同場被表揚的還有就讀鳳山國中的江同學，協助弱勢朋友過馬路，即使當時已經是紅燈，他還是體現了善良跟勇敢，能夠見義勇為，讓弱勢的市民能夠安全地過馬路，陳其邁大讚：「這兩位同學發揮社會良善的精神，非常值得大家學習」。

同場被表揚的還有就讀鳳山國中的江同學，協助弱勢朋友過馬路。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

不是AI…醫院整棟剖半「懸掛半空中」真相曝光！網：世界出現bug了

27年清潔隊員…揍老夫妻吐血「無保請回」！竟反咬告英勇男大生

揍老夫妻出血…惡男身份被挖！竟是27年清潔隊員 環保局：已停職

惡男逆向撞老夫妻…男大生英勇肉搏「血疤爬滿臉」：吃飯不敢脫口罩

