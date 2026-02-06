27年看護「搖身一變女主人」還肖想金庫3000萬元 百歲人瑞子怒控：她就是貪我爸財產！

與百歲人瑞閃婚的賴姓看護（坐輪椅者）遭人瑞子女指控為圖財產「騙婚」。資料照片

北市近日爆發一起震撼社會的豪門家庭糾紛，身價高達8億元、高齡102歲的王姓人瑞，驚傳於今年1月與陪伴照顧他27年的68歲賴姓看護完成結婚登記，引發王家子女強烈反彈，3日醫院上演搶人大戰。王姓老翁兒子受訪指控賴女閃婚就是貪圖父親財產，「看護搖身一變成了女主人，嚇死人了！」

據了解，王姓人瑞過去是土地代書，名下擁有多筆不動產，身價粗估至少8億元。他育有10名子女，其中2人已過世，排行老四的兒子受訪表示，今年1月8日兒女們前往探視父親時，意外發現父親竟於1月5日與68歲的賴姓女看護登記結婚，懷疑賴女覬覦父親財產「她已經拿了很多我爸爸的房子還有錢」，根本是騙婚！

廣告 廣告

王男四兒子說，賴女不但已取走父親不少房產，還覬覦他金庫內多年來由子孫奉上的孝親費，總共3000多萬元。上月25日是父親的生日，全家大小去接父親回家幫他慶生，賴女竟拒絕開門不讓父子相見，當時他們認為父親遭到挾持，先騙婚、後軟禁，已經前往派出所報警提告。

他們懷疑，父親已因高齡老化，喪失獨立思辨能力，並領有醫師證明，在這種狀態下與賴女到戶政事務所辦理結婚登記，顯然是由賴女一手主導，目前家人已委任律師正式提告，並聲請對父親的監護宣告，讓老人家在家人照顧之下頤養天年。



回到原文

更多鏡報報導

百歲人瑞閃婚看護 律師蘇家宏點破關鍵：剩餘財產沒得分但還能分1/11

台南隨機砍人！按摩師自承「無法控制行為」 法官憂反覆實施裁定羈押

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄