27年老臣心碎！退休領嘸錢 生活工場吐苦水：被欠款手頭緊

居家用品連鎖店「生活工場」被控拖欠蔡姓員工退休金等款項，勞動法庭法官要求資方支付。圖為生活工場門市。資料照片

國內知名居家用品連鎖店「生活工場」（Workinghouse）被控拒付退休金等款項約82萬給員工蔡姓女子，資方法定代理人辯稱，公司並非惡意拖欠，而是因為與「翔耀公司」在國軍標案契約款項有爭議，才未履行付款義務。台南地院勞動法庭認為，法律保障勞工退休金與工資的請求權，不因雇主經營困境而消滅，法官更在判決中特別宣告得假執行，以保障勞工權益。

這起勞資退休金訴訟原告蔡姓女子是生活工場的開國功臣之一，她早在1998年就進入育冠企業擔任銷售員，一路跟著公司成長。2016年間，育冠將資產、負債及租約分割移轉給生活工場，蔡女也隨之轉入新東家續聘，依《勞基法》規定，她的年資被概括承受，累計至去年已27年。

蔡女在2025年8月1日申請退休，雙方本已於前一年底達成協議，由生活工場給付72萬元舊制退休金。不料，這位為公司奔波大半輩子的老員工，退休後卻遲遲等不到這筆錢。

不僅如此，蔡女有55天未休的特休假，可轉換8萬8000元，甚至連去年7月為了巡店、回總公司開會而代墊的4015元交通費，公司也一毛不拔。最讓她心寒的是，公司在最後任職的兩個月，竟然連勞工退休金都沒幫她提撥。

面對老臣的追討，生活工場王姓法代沒有親自出庭，僅透過書狀大吐苦水。生活工場辯稱，公司絕對不是惡意拖欠，而是因為與另一家「翔耀公司」在國軍標案的契約款項上有爭議，導致對方未履行付款義務。

公司表示，在背負龐大負債與資金壓力下，短期內實在難以撥出款項給付退休金。生活工場甚至在狀紙中「誠請原告諒解」，希望能等到與翔耀公司的收款糾紛處理完畢後，再談清償方案，並請求法院「酌情暫緩審理」。

生活工廠「手頭緊」的說辭不被法官接受。勞動法庭法官蔡雅惠認為，生活工場既然已經跟員工簽了協議書，就具備法律效力，被告對原告主張的事實，在收到通知後未到庭爭執，僅以書狀坦承財務困境，在法律上視同「自認」。

法官指出，法律保障勞工退休金與工資的請求權，不因雇主經營困境而消滅。因此，法院依據《勞動基準法》及《勞工退休金條例》，判決生活工場應如數撥付欠款。考量到勞工在訴訟中的弱勢地位，法官更主動依職權宣告假執行，只要生活工場不提出足額擔保，蔡女便可申請強制執行，拿回她應得的血汗錢。



