27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」

大型連鎖書店「金石堂」販售各類書籍及文具，目前在台灣共有29家門市，不過位於屏東縣的金石堂潮州店日前宣布租約即將到期，即日起至明年（115）3月1日出清大拍賣，全館79折、文具1折起。

金石堂潮州店已開業27年，位於屏東縣潮州鎮中山路，是當地知名地標。日前業者在臉書粉專發文表示，「金石堂潮州店租約到期，感謝你陪我們走過每段閱讀時光 ，在最後這段相伴的日子裡，我們用滿滿回饋向你說聲『謝謝』」。

業者推出租約到期感恩回饋，自今年11月1日至明年3月1日，全館79折、單筆滿1000元再折100元、回頭書6本500元、文具1折起。

業者推出租約到期感恩回饋。（圖／翻攝自金石堂潮州店臉書）

貼文一出，網友紛紛回應「好可惜，希望還能在潮州繼續開」、「之後不會在潮州再設點了嗎」、「謝謝金石堂陪伴的日」。

事實上，2020年金石堂潮州店就面臨歇業危機，將近7年都處在虧損狀態，當時店長拜訪公部門及文化團體，大家都支持金石堂潮州店留下來，連房東也降房租。在潮州鎮民的支持下，金石堂潮州店繼續苦撐，也將2樓騰出空間讓鎮民辦讀書會和活動，增加一些業外收入。如今正式宣告熄燈，也讓在地人感到不捨。

