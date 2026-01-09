27日重啟國共論壇、3月鄭習會？！汪浩批「與國際現實嚴重脫節」！指「台灣未來不在結盟」而在中國衰敗

國共論壇傳將於27日登場，國民黨主席鄭麗文近日也積極拜訪中國，強調對話時機。對此，英國牛津大學國際關係學系博士汪浩今（9日）指出，這些動作看似為「和平鋪路」，實則與國際現實嚴重脫節。他直言，「台灣的未來，不在國共結盟，而在中國衰敗」。

汪浩今日於臉書發文指出，「台灣的未來，不在國共結盟，而在中國衰敗」。他表示，從國共論壇即將重啟，到鄭麗文積極訪中，強調對話時機，這些動作看似為「和平鋪路」，實則與國際現實嚴重脫節。

汪浩點出，當全球秩序正快速回到「順美者治、反美者亂」的結構，北京自身卻深陷經濟下行、軍隊貪腐、外交受限的多重困局，「國共結盟不僅無法替台灣帶來安全與繁榮，反而可能成為拖累台灣的戰略包袱」。

汪浩直指，歷史早已反覆驗證，「中國經濟的黃金年代，來自改革開放與融入美國主導的國際體系；而近年中國的快速衰退，正是全面對抗美國、與自由世界脫鉤的結果」。他說，今天的北京，對台軍演日常化、對內整肅不斷，「更多是在維持政權穩定，而非真有統一台灣的能力與條件」。

汪浩表示，在這樣的結構性衰敗中，台灣真正的戰略優勢，是站穩民主陣營，而不是替北京營造「仍有台灣內應」的錯誤幻覺。他指出，「國共論壇若在此時登場，只會向中共傳遞台灣會動搖、可分化的危險訊號，提高其誤判風險」。

汪浩說道，台灣的未來，不在於與一個走向衰敗的威權政權結盟，而在於冷靜等待、穩健應對，讓中國內部問題繼續發酵。他直指，「當中國無力外擴，台灣自然更安全；當威權體制走到盡頭，台灣才能真正走向長治久安」。

