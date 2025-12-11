27架共機無預警「圍台」戰備警巡 參謀總長梅家樹坐鎮衡山指揮所

大陸最近動作頻頻，國防部今（11）日公布，對岸再次以「聯合戰備警巡」名義對台施壓，自上午9時5分起，偵獲到對岸多架軍機和軍艦出海活動，甚至還逾越台灣海峽中線和其延伸線，對我周邊空、海域的明顯騷擾。對此，參謀總長梅家樹也立刻進入衡山指揮所，嚴密監控解放軍動態。

參謀總長梅家樹。（資料照／中天新聞）

國防部表示，自上午9時5分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部。（資料照／中天新聞）

對於今日對岸派出多架軍機和軍艦逾越台灣海峽中線和其延伸線，對我周邊空、海域的明顯騷擾一事，參謀總長梅家樹隨即進入衡山指揮所，嚴密監控共軍動態。

共軍轟6K同型機。（圖／取自國防部官網）

另外，根據《鏡報》報導，對於今日的狀況，知情人士透露，這些機艦仍是以到西太平洋從事「遠海長航」訓練為主，對於訓練項目，則仍在監控研判中。

