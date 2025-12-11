27架次共機無預警出海「圍台戰備警巡」！ 梅家樹坐鎮衡山指揮所

國防部今（11）日公布，自上午9時05分起，陸續偵獲中共殲-10、轟-6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機共27架次出海活動。其中多達22架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部等空域，同步搭配共艦，以「聯合戰備警巡」名義對台施壓，形成對我周邊空、海域的明顯騷擾。

參謀總長梅家樹也立刻進入衡山指揮所，嚴密監控共軍動態。國防部指出，國軍已運用聯合情監偵手段全程嚴密掌握共軍動態，並適切派遣任務機、艦及岸置飛彈系統進行應對，確保國家安全與區域穩定。

廣告 廣告

另據《鏡報》引述知情人士指，機艦仍是以到西太平洋從事「遠海長航」訓練為主，對於訓練項目，則仍在監控研判中。

【看原文連結】