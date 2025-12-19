27歲兇嫌張文持長刀無差別攻擊 卓榮泰下令：全國鐵公路、捷運維持高度戒備

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

捷運台北車站及中山商圈今（19）晚發生隨機砍人案，有3位民眾受害當場呈OHCA狀態，另有多位民眾遭長刀砍傷，而27歲兇嫌張文遭警包圍後，疑似跳樓送醫不治身亡。對此，行政院長卓榮泰稍早說明，目前已交代警政署兩項重點，第一，全國鐵公路、捷運、航空站等都維持高度戒備；第二，徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，務必讓民眾在短時間內掌握訊息。

卓榮泰指出，他要求台北市警局全力配合檢察官偵辦所需，內政部、警政署也要全力支援。（行政院提供）

卓榮泰稍早在中正一分局受訪表示，在即短時間內，捷運台北車站及捷運中山站，兩地分別發生蓄意傷害路人的犯罪行為，經了解跟偵查發現嫌犯同屬一人，張姓嫌犯在中山站繼續犯罪後，在員警追捕時已經墜樓，目前呈現OHCA狀態。

卓榮泰說，另外很不幸的，兩地目前有3位民眾呈現OHCA狀況、有五位民眾分別受到鈍器打擊，在各種不同部位上有刀傷。剛才已要求衛福部通令所有受理急救的醫院，全力搶救5名受傷民眾，這是目前狀況。

卓榮泰指出，他要求台北市警局全力配合檢察官偵辦所需，內政部、警政署也要全力支援，同時要求警政署兩項重要任務，第一，目前全國各地，包括鐵公路、捷運、航空站等重要地點，都維持高度戒備，絕不鬆懈；第二，徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機。並清查有無其他相關聯，務必讓民眾在最短時間內了解政府掌握的訊息，讓大家能夠取得安心。

卓榮泰提及，也謝謝台北市長蔣萬安和副市長李四川等人，分別到各地探望受傷民眾，以及跟警員做了重要的交代，希望市警局能夠跟警政署通力合作，一起把這件事盡快偵破。

針對是否了解張嫌犯案動機？卓榮泰回應，他目前呈現OHCA狀態，已到他的住居所進行搜索，如果有進一步狀況，會由警方來跟國人做充分的說明。

媒體詢問，張嫌在北車犯案後，政府第一時間是否啟動相關應變措施？卓榮泰說明，他們第一時間了解後，就請警政署通令全國各個重要的鐵公路、車站、航空站加強措施，但在中山站，張嫌是在路面上犯案，並非在站場裡面，這點還是要深切檢討當時員警執行時，能否有更好的狀況。

至於張嫌是否有通緝身份？卓榮泰說，目前掌握他有幾項犯罪的前科紀錄或通緝，那，因為他的身分還在確認當中，但兩個地點的犯罪是同屬一人，這是確實的狀況，他們會進一步從張嫌的背景了解他的動機。

媒體關心，張嫌除了攜帶煙霧彈，是否有其他爆裂物在身？卓榮泰說明，他除了煙霧彈，還有已焚燒過的汽油彈，他身上應該是有類似防彈衣，也頭戴面具，是蓄意的丟擲煙霧彈，而且手持長刀，對民眾做這種無選擇性的一種傷害，所以一定要徹夜查出他的動機。

對於張嫌背後是否有組織指揮犯案？卓榮泰說，這要進一步查證，一切會由檢察官進行偵辦，目前只是就警政署、消防署、台北市警察局、台北市消防局，及各醫院狀況，向國人做充分的說明。

