27歲凶手父母下跪 「該為幾歲孩子犯錯道歉？」律師戳盲點：株連九族

嫌犯張文父母在輿論壓力下，選擇在鏡頭前下跪道歉。（鏡報林煒凱攝）

27歲張文19日犯下隨機殺人案鬧得沸沸揚揚，看到他父母23日跪在鏡頭前道歉，隨即引發社會正義與民意輿論的猛烈交火。經營「法老王」粉絲專頁的律師王至德發文對此現象提出警示：台灣社會習慣將成年子女的罪行轉嫁至家屬身上，很愛在重大刑案後去挖嫌犯家人的底，甚至發動霸凌；法律上，成年人擁有完整行為能力，卻硬要逼迫失去管教權的父母扛起道德枷鎖，本質上形同古代株連九族思想的死灰復燃。

回顧過去重大案件，無論是長榮大學馬來西亞女大生案還是台中的瑪莎拉蒂案傷人案，犯嫌家屬似乎都難逃在鏡頭前下跪道歉的戲碼。王至德點出從法學角度看，這真的讓人匪夷所思。法律規定未成年人闖禍父母得負連帶責任，未成年人犯錯要爸媽賠錢道歉還算有理，但對於20多歲的成年人，父母根本無權干涉其意志，也不具備管教義務，強索道歉顯然違背了責任對等的準則。

廣告 廣告

針對子不教父之過的傳統觀念，王至德認為這是不分青紅皂白的指責。在缺乏實證的情況下，大眾習慣先入為主地將罪行歸咎於家教無方，這種空口批評往往忽略了複雜的個人心理與社會環境。許多人在溫暖家庭中成長，卻在步入社會後因個人選擇或社會誘因走入歧路，若將所有責任簡化為家庭教育，顯然忽視了成人作為獨立個體的判斷力。

王至德感概沒有父母會希望孩子走上歧途犯罪，且人只能為自己能掌控的事情承擔後果，張文父母的處境讓人揪心，社會不應透過集體壓力將他們推向道德刑場。他並憂心指出如果外界堅持要家長為孩子終生負責，不如直接立法規定，否則這種公審只會造就更多家庭的二次悲劇。

更多鏡週刊報導

張文父母二度道歉後突下跪 余家昶母呼籲：別指責家人

展現大愛！兒因擋刀喪命 余家昶母親「不怨張文」：跟他父母沒有關係

張文金流全曝光！慈母寵兒「3年匯82萬」連停車費都包 家世被起底