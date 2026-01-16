27歲台男跨國運毒曼谷落網 警一查身揹殺人未遂等4罪遭通緝

台籍姜姓嫌犯涉嫌販毒，在泰國落網，結果一查發現他在台灣身揹重罪。（翻攝自Khaosod）

泰國緝毒警察局發動跨國毒品掃動行動，在曼谷逮捕1名年僅27歲的台籍嫌犯，其被認為在犯罪組織中擔任核心大腦的角色，結果他被發現身揹殺人未遂等重罪遭台灣通緝。

據《Khaosod》報導，泰國皇家警察毒品犯罪調查局會同移民局調查大隊及曼谷大都會警局，15日赴曼谷阿索克（Asoke）的一處高級公寓，展開「結案行動」跨國毒品掃蕩行動。

27歲台灣籍姜姓男子遭警方逮捕，他被認為是跨國毒品集團的重要嫌犯與「大腦」角色，負責規劃與指揮毒品運輸至國外；警方在掌握他躲避追棄而潛入泰國居住的情報後成功拘捕。

警方在姜男房間搜索後，查獲約5克K他命與大量可疑器材，包含多張多張大型地毯、縫紉機與縫紉工具。警方發現，地毯內被縫製成多個夾層，內部藏有疑似毒品的白色粉末。

警方進一步指出，姜男為規避查緝，將偽裝成一般的「護膚乳液」並裝入偽裝瓶內，透過看似平常的包裝，再利用國際快捷郵件（EMS）寄送至海外。海洛因加工轉化為白色液體。

警方掌握情資指出，曾有2箱、共有10公斤的液態海洛因，自寮國走私至台灣，警方循線擴大偵辦後，才鎖定幕後指揮者身分，結果泰警再追查後，發現姜某被台灣政府通緝。

據警方調閱紀錄發現，江男在台灣早已因殺人未遂、參與犯罪組織、詐欺和竊盜等罪名遭通緝。泰國移民局已正式撤銷江嫌在泰國的留居許可，並交由緝毒署依法處理。

泰國警方表示，這次逮捕是阻斷跨國毒品運作的重要成果，未來將持續與台灣官方及國際單位密切合作，擴大追緝剩餘成員，防止泰國淪為跨國犯罪集團的避風港。

