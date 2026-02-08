27歲女星穿牛仔褲上台領獎！「穿衣自由vs場合禮儀」網友吵翻

2026年微博之夜頒獎典禮上，演員周也以白色刺繡外套搭配寬鬆牛仔褲登上領獎台，在一片正式禮服中格外顯眼，也隨即引發網路熱議。

從現場畫面來看，周也整體舉止自然，與多數身穿華麗禮服的女星形成對比。不過也有網友注意到，她站上台後表情略顯緊繃，推測可能與造型風格與現場氛圍落差有關。相關畫面曝光後，短時間內就有超過20個認證帳號參與討論，意見呈現兩極。

支持者認為，周也選擇褲裝打破「女星一定要穿禮服」的既定印象，有人直言「為什麼頒獎典禮一定要穿高跟鞋和行動不便的裙子」，更誇讚這套造型兼顧美觀與舒適。但質疑聲音也不少，有網友指出牛仔褲版型偏鬆垮，視覺上顯得過於休閒和隨意，也有人批評造型團隊沒有考量到頒獎場合的莊重性。

有網友指出，周也先前在巴黎時裝週亮相時，其實也曾經穿過牛仔褲，但因為服裝剪裁頗有時尚感，當時獲得許多正面評價，重點還是在於場合與造型搭配是否符合期待，而非單一服裝本身。

