27歲女歌手驚傳離世！經紀公司悲慟證實噩耗

韓國抒情混音雙人組合Acoustic Collabo昨（28日）驚傳噩耗，第三代女主唱牟秀珍不幸離世，得年27歲。突如其來的消息震驚演藝圈與大批歌迷，許多粉絲紛紛湧入社群表達不捨與哀悼。

告別式低調舉行

據韓媒報導，牟秀珍所屬經紀公司Panic Button已沉痛證實死訊。公司發表聲明表示：「對於這突如其來的噩耗，家屬深感悲痛。」同時強調，為尊重家屬意願與隱私，將不公開死因及相關細節，也懇請外界給予家屬更多空間與體諒，盼外界不要過度揣測。

告別式已於昨日上午10點30分低調舉行，儀式莊嚴肅穆，僅開放至親家人、親戚與生前摯友參加，現場嚴格限制人數，在親友陪伴下送她最後一程。

回顧牟秀珍的音樂之路，出生於1999年的她，曾接受偶像練習生訓練，累積紮實歌唱實力，並於2020年正式加入Acoustic Collabo，接任第三代主唱。雖出道時間不長，但她憑藉清澈細膩且極具感染力的嗓音，為團體注入嶄新能量，也迅速獲得聽眾喜愛，留下多首動人作品。



