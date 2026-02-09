27歲女泳課中猝死 現場發現20公升「神秘液體」

巴西一名27歲女子在上游泳課時，突感身體不適，緊急送醫仍不幸身亡。（示意圖／翻攝自Pexels）





怎麼會！巴西聖保羅近日發生一起泳池中毒事件，一名27歲女子與丈夫在上游泳課時突然感到身體不適，兩人被緊急送醫，但女子最終不幸身亡，丈夫則仍在醫院接受治療。警方調查發現，現場有一桶約20公升、可能含有毒素的混合液體。目前，衛生主管機關已依法關閉該健身房與泳池。

泳池疑化學中毒釀死傷

根據外媒《the-sun.com》報導，朱莉安娜（Juliana Faustino Bassetto）與丈夫在課程中察覺泳池水中有異味及異常口感，兩人隨後感到不適並向游泳教練反映。教練隨即要求所有學生離開泳池。

課程結束後，朱莉安娜與丈夫被緊急送往醫院。朱莉安娜病情迅速惡化，心臟驟停後宣告死亡，其丈夫目前情況嚴重仍在住院治療。同堂課的一名14歲孩童也因吸入疑似有毒化學物質而被送入加護病房。

警方指出，受害者是在吸入清潔泳池用的危險化學混合物後出現中毒症狀。調查人員在現場也發現一桶約20公升的混合液體，目前已被沒收，將與泳池水一併送檢分析。

健身房與泳池無合法營業執照

據悉，事發健身房位於聖保羅東區，據稱並無合法營業執照。衛生主管機關已依法關閉該健身房與泳池。健身房經理則表示，「正全力配合主管機關，提供一切必要協助」。

第42警區偵探Alexandre Bento表示：「目前共有一名受害者死亡，她的丈夫病情嚴重正在住院，一名青少年在加護病房，另外兩名受害者已出院。根據初步法醫調查，現場發生化學反應，可能與清潔泳池使用的產品有關，污染了空氣並導致中毒。」

Alexandre Bento補充道：「警方正在追查肇事者，包括授課的教練。目擊者指出，當值的服務員負責混合這些化學品。」

