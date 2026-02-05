27歲女騎士詭異自撞燈桿慘死！身體噴飛20公尺血肉模糊

一起死亡車禍發生在新北市新莊區環漢路二段。根據警方調查，27歲王姓女子當時正騎乘機車沿環漢路二段往三重方向行駛，準備返家。

行經接近塔寮坑2號抽水站路段時，機車突然不明原因撞上馬路與人行道分界的路緣石。強大的撞擊力道使得機車重重彈跳，王女整個人被彈飛後，正面朝下重摔在地。

根據現場撞擊痕跡顯示，機車在撞擊路緣石後又猛烈撞上路旁燈桿，巨大的慣性力讓機車在地面滑行約20多公尺才停下。現場血跡斑斑，零件碎片散落一地，場面相當駭人。路人目睹事故發生立即報警求援。

新莊警分局員警與消防救護人員火速趕抵現場，發現王女頭部與臉部遭受重創，出現多處嚴重撕裂傷，面部血肉模糊，多顆牙齒當場斷裂，左手也因撞擊造成嚴重骨折。救護人員檢查發現王女已經失去呼吸心跳等生命跡象。

救護車緊急將王女送往衛福部立台北醫院進行搶救。儘管醫護人員極力搶救近2小時，王女仍因傷勢過重，於晚間7時50分宣告急救無效死亡。

為釐清事故原因，警方委請醫院對王女進行抽血檢測。檢驗結果顯示，王女體內酒精濃度為0，初步排除酒後駕車的可能。同時身上也未發現任何違禁品，排除毒駕可能性。

警方已完成現場測繪與蒐證工作，並調閱周邊監視器畫面進行分析。從遠處監視器畫面中，僅能看見王女的車燈突然衝向右側路肩後隨即熄滅。

警方表示，不排除是精神不濟或恍神導致自撞，詳細肇事原因仍在進一步調查釐清中。新莊警分局特別呼籲，用路人駕駛車輛應保持良好精神狀態，若有疲勞或身體不適情況，務必先充分休息再上路，切勿疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人的安全。

