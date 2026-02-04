27歲女騎車返家魂斷新莊！自撞燈桿面部重創牙斷 機車噴飛20米慘死
社會中心／新北報導
新北市新莊區昨（4）日晚間發生一起奪命車禍。一名王姓女子（27歲）騎乘機車行經環漢路二段時，疑因不明原因自撞路緣石與燈桿，強大撞擊力導致王女面部重創、多顆牙齒斷裂及左手骨折，機車更噴飛滑行約20公尺。警消獲報將其送醫搶救，無奈王女仍因傷勢過重宣告不治，經檢測已排除酒駕。
這起事故發生於4日晚間18時許。王女當時正騎乘機車準備返家，沿著新莊區環漢路二段往三重方向行駛。不料行經事發路段時，車輛因不明原因偏離，先是撞擊道路與人行道之間的邊界緣石，隨後連人帶車騰空飛起，猛烈撞上路旁的燈桿。
據現場目擊者描述及跡證顯示，王女在撞擊後面部朝下重摔著地，造成臉部血肉模糊、多顆牙齒斷裂，左手臂亦嚴重骨折；機車則因巨大的慣性力道，在撞擊後向前滑行了約20公尺才停下，現場零件碎片散落一地，景象駭人。路過民眾見狀受到驚嚇，立即撥打電話報案求助。
轄區警員與救護人員獲報後火速趕抵現場，經初步檢視，王女已當場失去呼吸心跳。救護人員立即實施急救措施，並將其送往衛福部臺北醫院進行緊急搶救。儘管醫療團隊歷經近兩小時的努力，王女仍因傷勢過重回天乏術，於晚間7時50分宣告不治。
經醫院抽血檢測，王女體內酒精濃度為0，身上亦無違禁品，警方初步排除酒後駕車或毒駕的可能性。目前警方已完成現場測繪並調閱周邊監視器，初步研判疑為精神不濟或恍神導致自撞，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。新莊警分局呼籲，民眾駕駛車輛務必保持良好精神狀態，切勿疲勞駕駛，以確保自身及他人安全。
