27歲嫌北車放煙霧彈、中山站砍人！北市刑大成立反恐應變中心 釐清是否還有共犯

北市刑大出面說明。（圖／翁靖祐攝）

台北車站12月19日驚傳恐怖攻擊，有男子在車站內施放煙霧彈又砍人，導致7人受傷，2人死亡。台北市警局刑事警察大隊也出面還原事情經過。

北市刑大大隊長盧俊宏解釋，該名嫌犯犯後於誠品6樓墜樓，失去生命跡象以後送至國泰醫院，於晚間7時48分宣告死亡。目前在案發現場以及住所暫時沒有發現遺書，而該名嫌犯生前為一名保全。

目前臺北市政府警察局已經在局本部成立了反恐應變中心所有的相關編組人員都已經進駐待命，然後現在刑大科偵隊刑大的鷹眼小組也配合各分局的鷹眼小組在全力的調查嫌犯來的動線，並釐清他有沒有共犯。

勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

