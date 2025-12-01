27歲嫌埋伏砍夏天倫…自首遭疑扛罪「不排除有幕後藏鏡人」被羈押禁見

社會中心／台北報導

男子林宇鋐與共犯涉嫌砍傷夏天倫逃逸，他卻於40分鐘後自行投案。（圖／翻攝畫面）

知名「夜店大亨」夏天倫日前晚上18時許，與同行女伴就遭2人埋伏突襲，雙雙受傷送醫。其中一名嫌犯林宇鋐（27歲）於事發後，自行前往派出所投案，稱「因不滿員工待遇才尋仇」；但經調查，卻完全找不到林男的任職紀錄，全案疑點重重，警方懷疑幕後另有藏鏡人；檢方複訊後，認為林男犯嫌重大，且還有共犯在逃，向法院聲請羈押禁見獲准。

松山分局民有派出所於11月30日18時許接獲報案，指民生東路三段某停車場發生傷害事件，隨即派員前往處理；到場後，發現傷者是夏天倫及其女伴。

據了解，夏天倫當天傍晚和女友自健身房離開，並前往民生東路三段一大樓停車場、準備駕車離開時，卻遭林男及共犯埋伏、攻擊，夏天倫左手臂因此被利器劃出10多公分傷口，其女伴也因眼睛被噴辣椒水感到不適，2人之後被送往馬偕醫院治療。

林宇鋐（紅圈）遭收押。（圖／翻攝畫面）

林男及共犯犯案後，隨即朝台北市中山區方向逃逸，但林男卻在案發約40分鐘後，自行到民有派出所投案，同時交出開山刀、角鋼鐵棍及辣椒水犯罪工具；初步了解，有詐欺前科的林男自稱，曾是夏天倫的員工，因不滿被酸言酸語，且被無故遭資遣，才會挾怨報復。

此外，對於一起行兇的同夥，林男僅以「阿源」帶過，就沒說更多資訊；至於犯案用的車子，林男則稱，是一名朋友在入獄前交給他保管，辯稱刀械是在車上「剛好發現」才會拿來使用。

然而，警方檢視林男手機，發現裡面內容幾乎是空白、無任何通聯記錄，僅有一組律師的電話，異常到令人懷疑，加上清查夏天倫旗下的公司資料，完全找不到林男任職紀錄，且近年也無任何勞資爭議，不排除林男是遭人指使犯案，訊後將林男移送台北地檢署。

檢方複訊後，認為林男的供詞避重就輕，疑點不少，加上還有共犯在逃，存在串證滅證及逃亡之虞，1日深夜向法院聲押禁見獲准。警方目前也積極追查另名兇嫌，和是否有幕後指使者存在。

