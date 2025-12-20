27歲嫌犯北捷恐攻後為何輕生？媒體人：細思極恐

27歲的嫌犯張文19日晚間分別在北捷台北車站、中山站周邊接連投擲煙霧彈、持刀隨機傷人，接著疑畏罪墜樓不治。媒體人羅旺哲表示，這個案子細思極恐，最可怕的就是他為什麼會選擇輕生，顯然他可能有其他的打算，然後也許計畫失敗，所以他被逼到那邊之後墜樓。

羅旺哲20日在《新聞大白話》表示，看到地圖，嫌犯在19日下午3點時，跑到林森南路去縱火，林森南路其他範圍就是中山分局這邊，當警察都去了解縱火之後，他馬上轉移地點，下午5點24分的時候，跑到台北車站，台北車站就是中正分局的轄區。看得出來，前面兩段叫故佈疑陣，讓警力分散，不會專注於他接下來會做什麼事。坦白講，縱火機車跟丟煙霧彈這兩起案件，不是連結得起來，大家不會想像，一個縱火犯突然到台北車站去丟煙霧彈，所以他是有縝密計畫過這些事情，而且非常有計畫性。

廣告 廣告

羅旺哲接著表示，看到嫌犯拋煙霧彈的動作 一般我們可能不是這種玩家或不是軍事專家，我們是用丟的；他是用拋的，拉完插銷就直接拋出去。他很優哉、非常熟練，地點可能勘查過好幾次。他可能有相關的生存遊戲這些經驗。可是他為什麼要做這件事情，北捷中山站，或許不是他的最後一站，他居然還在旁邊租了一個旅宿，裡面放20幾個汽油彈，怎麼想都不合理；因為他明明住在台北車站南陽街，結果在走路不到半小時的中山站，居然還租個租屋處，這合邏輯嗎？

羅旺哲指出，嫌犯兩次出現的服裝都完全不一樣，其實他換了5次裝，倒也不是覺得他要變裝，躲給警察追，他的裝備每次出來都不一樣，他丟煙霧彈時，戴防毒面具，可是他在中山站出來之後，是戴手套、護膝，甚至他的腳也裝了一些裝備，還有防彈背心什麼之類的。他的裝備跟在台北車站時完全不一樣。

羅旺哲表示，這個案子細思極恐，因為最可怕的就是，他為什麼會選擇輕生這件事情，大家會猜說是不是有共犯，認為他為了保護共犯，就封口了，所以選擇輕生，後來調查沒有共犯，完全是他一人所為。那為什麼他要輕生？顯然他可能有其他的打算，然後可能計畫失敗，所以他被逼到那邊之後墜樓。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

【看原文連結】