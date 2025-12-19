27歲嫌犯「見人就砍」太驚悚！交長陳世凱：機場、港口全面警戒

即時中心／綜合報導



針對今（19）日晚間台北車站發生攻擊事件，交通部指出，第一時間已經立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，確保旅客安全。

交通部指出，目前現場煙霧已經完全消散，並已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。同時，交通部已會同鐵路警察局加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全。

交通部長陳世凱特別要求全國各大交通場站（包括航空站、港口及重要觀光景區）同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。



截至目前，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛。防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運。

請旅客配合現場人員指示，若有行程受影響請見諒，交通部將全力協助與保障每一位旅客安全。

