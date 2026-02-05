27歲孕婦自撞機車噴飛20公尺 「一屍兩命」送醫不治身亡
新北市新莊區環漢路二段4日傍晚發生死亡車禍，下月即將臨盆的27歲王姓女子，騎機車行經該路段時，不明原因失控撞擊路緣石，隨後猛烈撞上路旁燈桿。王女當場失去生命跡象，送醫仍宣告不治，家屬悲慟萬分，希望路過的駕駛能提供行車記錄器以還原事件經過。
警方初步調查，王姓女子4日傍晚6時許騎乘普通重型機車，沿環漢路二段往三重方向行駛，過程中車輛突然失控，先是擦撞路邊緣石，接著強大撞擊力導致機車連人帶車撞上路旁燈桿，機車則向前方滑行約20多公尺才停下。
強烈撞擊力道讓王女頭部、臉部遭受嚴重撕裂傷，並有牙齒斷裂及左手骨折等重傷。救護人員抵達現場時，王女已無呼吸心跳，經緊急送往醫院搶救近兩小時，仍因傷勢過重不幸身亡。
警方獲報後立刻前往現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，後續將依調查結果釐清事故原因。警方呼籲，民眾駕駛車輛應保持良好精神狀態，若有疲勞或身體不適，務必先充分休息再上路，切勿疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。
