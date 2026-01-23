27歲寫真偶像才引退5天就死了！喉嚨長1腫瘤竟奪命 醫揭喉部警訊不要忽略
27歲的日本寫真偶像藤乃葵以童顏巨乳的美貌聞名，被粉絲譽為「加賀百萬石巨乳」、「北陸炸藥美體」。她於2020年出道後迅速累積高人氣，卻在2023年確診罹患「咽旁間隙腫瘤」。雖然暫停工作治療，於2024年復出，但病情始終不樂觀。
去年（2025年）她在6月時拍了雜誌和DVA作品後，7月返鄉休養，卻在2025年最後一天宣布引退。她在引退信中坦言，身體早已崩潰，「說實話，以這種方式引退我非常不甘心，這不是大家所期望的結果。」
看更多：切24cm食道！59歲女星暴瘦15公斤 醫揭食道癌警訊 熱飲別超這溫度
她原想能用直播跟粉絲道別，但她說：「現在的我，連撒謊說出『我很好』都做不到。每天都在與極限搏鬥，真的隨時發生意外都不奇怪。」她去年6月努力留下珍貴的雜誌與DVD作品，並希望大家記住她漂亮又有活力的樣子。
日前她的母親證實，藤乃葵宣布引退後的第5天就與世長辭了，她透露女兒生前一直與病魔抗爭，最終仍不敵病痛，結束她短暫又炫爛的一生。許多粉絲都心痛留言：「明明才剛看完引退信，竟然這麼快就走了」、「27歲真的太年輕了」、「辛苦了，終於不用再忍受病痛」。
什麼是咽旁間隙腫瘤？隱藏在頸部深處
衛生福利部台中醫院耳鼻喉科特約醫師張進芳指出，咽旁間隙是頸部一個倒金字塔型的潛在空間。它的位置在鼻咽旁側的位置，周邊有空間，所以基本上除非是腫瘤長很大，大到壓迫其他部位時才會有感覺。否則頂多就是覺得稍微喉嚨卡卡的這樣子而已。
咽旁間隙的範圍也很大，由顱骨底部延伸至舌骨，介於咽縮肌、下頷骨與內翼肌之間。張進芳醫師指出，這類腫瘤約8成為良性，其中20％到30％屬於神經性腫瘤。以構造分類，莖突前間隙多來自唾液腺腫瘤，如多形性腺瘤。
莖突後間隙則常見神經性腫瘤，如神經鞘瘤或副神經節瘤。此外，脂肪瘤也可能出現在此區域。這個位置解剖位置極深，不過所幸它發生腫瘤的情況相當罕見，僅佔所有頭頸部腫瘤的0.5％以下。
為什麼病程進展這麼快？惡性腫瘤與位置是關鍵
雖然咽旁間隙腫瘤多為良性，但若為惡性，病程進展可能非常迅速。張進芳醫師表示，惡性種類包含唾液腺癌、鱗狀上皮癌、淋巴癌或神經惡性腫瘤。
由於咽旁間隙位於肌肉間的筋膜縫隙，腫瘤可能順著間隙一路長到胸腔，加上位置隱蔽，早期幾乎沒有症狀。
當患者感覺到單側喉嚨有異物感、吞嚥困難、單側耳悶或是脖子有明顯腫塊時，通常腫瘤已經大到一定程度並壓迫周邊組織。
張進芳醫師表示，由於脖子周邊布滿了呼吸氣管、通往腦部的重要血管與神經，一旦惡性腫瘤長得太快太深，往往會面臨無法完全切除的困境，導致預後不佳。
看更多：《我們在台灣見吧》黃小玫病逝！醫揭「親吻病病毒」相關淋巴癌鼻腔警訊別輕忽！
診斷與手術治療方式！達文西機械手臂成新選
咽旁間隙腫瘤的診斷主要依賴電腦斷層或磁振造影，有時會輔以穿刺切片取得病理結果。治療方針通常是良性且無症狀者可密切追蹤，若症狀明顯或是惡性腫瘤則強烈建議手術。由於該處血管神經密集，手術切除能有效解除對重要器官的壓迫。
咽旁間隙腫瘤的手術方式有很多選擇，傳統的「經下顎切開法」傷害性最大，其他還有經腮腺、經頸部切開。
目前較建議的手術方式以微創方式，包含達文西機械手臂或內視鏡輔助經口切除術。與傳統手術相比，微創手術安全性高、恢復快、且不會影響顏面外觀，但若腫瘤體積過大，仍須採取傳統方式。
定期檢查不可少！除了咽旁腫瘤更要嚴防鼻咽癌
張進芳醫師提醒，由於這裡的腫瘤罕見，因此很難說有何特定好發族群，這位日本寫真偶像發病時很年輕，發生原因一般傾向為基因突變有關。
這類腫瘤通常以單側發作為主，因此提醒如果發現單側喉嚨異物感就是重要警訊。
張進芳醫師提醒，除了咽旁間隙腫瘤以外，台灣客家人和東南沿海華人族群更應特別注意的是鼻咽癌。鼻咽癌早期症狀同樣不明顯，若出現單側耳悶、脖子腫塊或鼻血，務必及早就醫，特別是家族有相關病史的人。
針對有家族史、神經或血管基因異常，或是菸酒檳榔習慣的民眾，建議每年至少進行一次耳鼻喉科內視鏡檢查。耳鼻喉科醫師可透過鼻咽內視鏡直接觀察鼻咽與咽喉狀況，這是一項初步且有效的篩檢方式，能幫助民眾在症狀變嚴重前及早發現病灶。
看更多：睡覺打呼竟是三期癌！46歲婦險失聲，長庚醫揭「這種鼾聲」最危險
◎ 圖片來源／翻攝自藤乃葵X
◎ 諮詢專家／張進芳醫師
更多健康2.0報導
早餐一杯「這個」竟是大腸癌元兇！空腹喝就像腐蝕腸道 大腸癌風險狂飆
44歲男疲倦易喘竟罹血癌！急性淋巴性白血病6警訊 新檢測助治癒
奇蹟保胃戰！婦人胃驚見「10公分巨瘤」1術式免全胃切除 兩周後正常吃飯
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 15則留言
「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴
市場買回來的蔬果、肉品，烹煮前如何清洗？大有學問。無毒教母譚敦慈表示，生雞肉不建議清洗，若是帶有血水，可輕放入水中浸泡，避免水花四濺，污染其他食材。對此分享案例，她的親戚曾因先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好健康2.0 ・ 1 天前 ・ 20則留言
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
癌症與睡眠有關？醫師驚爆：這3種睡眠習慣與癌症高度相關
「晚上睡不著，早上起不來」已成為現代人的生活常態，但你可曾想過，枕頭邊的危機正悄悄逼近？近日，一則關於「三種睡眠習慣與癌症高度相關」的話題衝上熱搜，引起大眾不安。中醫腦病醫院睡眠障礙科副主任餘亞蘭明確指出，癌症與睡眠有關，長期的作息混亂並非只是感到疲憊，更可能是將身體推向癌變邊緣的推手。研究發現，在確診癌症的前兩年，幾乎所有患者都曾飽受睡眠障礙之苦，這份無形的健康帳單，代價可能沉重得令人難以想像。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差
一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1則留言
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
28歲女血糖正常被警告「恐得糖尿病」！專家揭「關鍵元凶」 一堆人中鏢
夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！ 胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分 其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應： 1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。 2、身體呈現慢性發炎狀態長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。 睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質 1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡3、營造良好睡眠環境：確保常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖
日本資深名模古谷惠因大腸癌病逝，年僅47歲，消息曝光後令時尚圈與粉絲不捨。她在生命末期選擇緩和治療，坦然面對疾病。醫師提醒，大腸癌已不再是中老年人專利，即使不菸不酒、飲食清淡仍可能悄然上身，早期警覺與健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
她三度早產 懷孕28周落紅！醫護深夜接力搶救1320克新生兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 少子化台灣，每一個新生兒都格外珍貴，尤其是搶救早產兒。衛生福利部台北醫院日前就收治一名懷孕僅28周的產婦蔡小姐，曾有兩次早產病史，因落紅與劇烈腹痛，緊急被送醫，醫院第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，緊急進行安胎與接生準備，最終在醫療團隊深夜接力守護下，體重僅1320公克的早產男嬰平安誕生。 衛福部台北醫院婦產科...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
廚房就有！5香料是血脂清道夫 「大蒜、肉桂」降膽固醇超強
健檢報告看見紅字，別只會吃水煮餐！營養師曾建銘表示，有5種「廚房神物」是降膽固醇的隱藏版救星，像是大蒜、肉桂等，都能有效降低壞膽固醇。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
出遊要帶哪些藥？藥師公開「必備用藥」清單
[NOWnews今日新聞]旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中的身體不適，不僅延誤行程，更令人遊興全無，常見如腹瀉、便秘、消化不良等，藥師提醒，有6類藥品可在出遊前先打包帶上，像是腸胃道用藥、感冒發燒止痛...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 5則留言
瘦瘦針停用後會肥回來？ 大數據研究打臉了：復胖中位數為0%
以「瘦瘦針」姿態風靡全球的GLP-1藥物，因為能夠明確降低肥胖病人的食慾，減重效果相當顯著。但是一些研究指出停止使用瘦瘦針之後，復胖的速度也很快。不過，一個大數據研究顯示，實際上使用瘦瘦針的患者大多都能維持減重的成果。太報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
中國醫院產檢瘋狂「吸血」！孕婦一次抽18管慘貧血 胎兒缺血慘死
中國近期爆發「產檢抽血亂象」，多地孕婦投訴在醫院遭「瘋狂抽血」，單次高達18管，整個孕期累積逾40管。此現象導致孕婦嚴重貧血、暈厥，甚至有胎兒因母體供血不足而死亡。醫師坦言這「絕對不正常」，引發民眾質疑醫院過度醫療或將血液挪用圖利，導致對醫療體系信心崩盤。許多準媽媽對此感到恐懼，深怕自己與孩子成為醫療體系下的犧牲品，呼籲相關單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
旅美乳癌患者返台求醫 長庚手術美國醫驚艷
[NOWnews今日新聞]根據國健署2022年統計，台灣乳癌年齡標準化發生率高達每10萬人口92人，持續蟬聯女性癌症首位。一名旅居美國的42歲女性，在美國被診斷為右側第二期乳癌，因須接受全乳切除，得知...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
三餐照吃卻沒體力！醫揭「4食物」越吃越累 肉圓也上榜
有些人三餐照常吃，卻還是感到疲倦、提不起精神。減重醫師陳威龍提醒，很多時候不是沒吃，造成無精打采，而是「吃錯東西」，導致血糖波動、代謝失衡，反而讓人越吃越累。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
影／14歲少年從優等生到拒學 青春期的隱形風暴「青少年憂鬱症」
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一名原本成績優異的14歲男國中生小明(化名)，升上國二後，性格出現轉變，同互傳媒 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
流感「變種」正在燒 醫警告：疫苗保護力剩10%、發病快投藥！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 上周類流感門急診就診人次突破10萬，預估最快本周就會進入新一波流行期，國內感染科醫師提醒，目前肆虐的是H3N2的新突變「K分支」，本季流感疫苗對其有效率已不到10%，民眾須更加小心，萬一感染要盡早投藥，否則相較於平常季節性流感死亡率約千分之一，新病毒死亡率恐至少有4、5倍的上升。不過，疾管署強調，K分支從去年九月開始...匯流新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
婦人連罹3癌症皆治癒 醫曝關鍵：不要活在疾病中
一名60歲婦科癌症患者歷經乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌三種不同癌症，接受三次治療後目前皆無復發跡象、生活正常。腫瘤科醫師邱德生在臉書粉專分享這則勵志門診故事，他感性表示，醫學的成功有時不是奇蹟，而是在該出手時果斷、在可以等待時謙卑，然後長時間、不放手的陪伴。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言