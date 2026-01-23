27歲寫真偶像才引退5天就死了！喉嚨長1腫瘤竟奪命 醫揭喉部警訊不要忽略

27歲的日本寫真偶像藤乃葵以童顏巨乳的美貌聞名，被粉絲譽為「加賀百萬石巨乳」、「北陸炸藥美體」。她於2020年出道後迅速累積高人氣，卻在2023年確診罹患「咽旁間隙腫瘤」。雖然暫停工作治療，於2024年復出，但病情始終不樂觀。

去年（2025年）她在6月時拍了雜誌和DVA作品後，7月返鄉休養，卻在2025年最後一天宣布引退。她在引退信中坦言，身體早已崩潰，「說實話，以這種方式引退我非常不甘心，這不是大家所期望的結果。」

她原想能用直播跟粉絲道別，但她說：「現在的我，連撒謊說出『我很好』都做不到。每天都在與極限搏鬥，真的隨時發生意外都不奇怪。」她去年6月努力留下珍貴的雜誌與DVD作品，並希望大家記住她漂亮又有活力的樣子。

日前她的母親證實，藤乃葵宣布引退後的第5天就與世長辭了，她透露女兒生前一直與病魔抗爭，最終仍不敵病痛，結束她短暫又炫爛的一生。許多粉絲都心痛留言：「明明才剛看完引退信，竟然這麼快就走了」、「27歲真的太年輕了」、「辛苦了，終於不用再忍受病痛」。

什麼是咽旁間隙腫瘤？隱藏在頸部深處

衛生福利部台中醫院耳鼻喉科特約醫師張進芳指出，咽旁間隙是頸部一個倒金字塔型的潛在空間。它的位置在鼻咽旁側的位置，周邊有空間，所以基本上除非是腫瘤長很大，大到壓迫其他部位時才會有感覺。否則頂多就是覺得稍微喉嚨卡卡的這樣子而已。

咽旁間隙的範圍也很大，由顱骨底部延伸至舌骨，介於咽縮肌、下頷骨與內翼肌之間。張進芳醫師指出，這類腫瘤約8成為良性，其中20％到30％屬於神經性腫瘤。以構造分類，莖突前間隙多來自唾液腺腫瘤，如多形性腺瘤。

莖突後間隙則常見神經性腫瘤，如神經鞘瘤或副神經節瘤。此外，脂肪瘤也可能出現在此區域。這個位置解剖位置極深，不過所幸它發生腫瘤的情況相當罕見，僅佔所有頭頸部腫瘤的0.5％以下。

為什麼病程進展這麼快？惡性腫瘤與位置是關鍵

雖然咽旁間隙腫瘤多為良性，但若為惡性，病程進展可能非常迅速。張進芳醫師表示，惡性種類包含唾液腺癌、鱗狀上皮癌、淋巴癌或神經惡性腫瘤。

由於咽旁間隙位於肌肉間的筋膜縫隙，腫瘤可能順著間隙一路長到胸腔，加上位置隱蔽，早期幾乎沒有症狀。

當患者感覺到單側喉嚨有異物感、吞嚥困難、單側耳悶或是脖子有明顯腫塊時，通常腫瘤已經大到一定程度並壓迫周邊組織。

張進芳醫師表示，由於脖子周邊布滿了呼吸氣管、通往腦部的重要血管與神經，一旦惡性腫瘤長得太快太深，往往會面臨無法完全切除的困境，導致預後不佳。

診斷與手術治療方式！達文西機械手臂成新選

咽旁間隙腫瘤的診斷主要依賴電腦斷層或磁振造影，有時會輔以穿刺切片取得病理結果。治療方針通常是良性且無症狀者可密切追蹤，若症狀明顯或是惡性腫瘤則強烈建議手術。由於該處血管神經密集，手術切除能有效解除對重要器官的壓迫。

咽旁間隙腫瘤的手術方式有很多選擇，傳統的「經下顎切開法」傷害性最大，其他還有經腮腺、經頸部切開。

目前較建議的手術方式以微創方式，包含達文西機械手臂或內視鏡輔助經口切除術。與傳統手術相比，微創手術安全性高、恢復快、且不會影響顏面外觀，但若腫瘤體積過大，仍須採取傳統方式。

定期檢查不可少！除了咽旁腫瘤更要嚴防鼻咽癌

張進芳醫師提醒，由於這裡的腫瘤罕見，因此很難說有何特定好發族群，這位日本寫真偶像發病時很年輕，發生原因一般傾向為基因突變有關。

這類腫瘤通常以單側發作為主，因此提醒如果發現單側喉嚨異物感就是重要警訊。

張進芳醫師提醒，除了咽旁間隙腫瘤以外，台灣客家人和東南沿海華人族群更應特別注意的是鼻咽癌。鼻咽癌早期症狀同樣不明顯，若出現單側耳悶、脖子腫塊或鼻血，務必及早就醫，特別是家族有相關病史的人。

針對有家族史、神經或血管基因異常，或是菸酒檳榔習慣的民眾，建議每年至少進行一次耳鼻喉科內視鏡檢查。耳鼻喉科醫師可透過鼻咽內視鏡直接觀察鼻咽與咽喉狀況，這是一項初步且有效的篩檢方式，能幫助民眾在症狀變嚴重前及早發現病灶。

