27歲寫真女星才曬出手寫信宣布引退 驚傳抗癌未果病逝

日本27歲寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）才宣布引退不久，驚傳病逝。（圖／翻攝自X／Fujino_Aoi）

日本27歲寫女星藤乃葵（藤乃あおい）去年無預警宣布引退，並曬出手寫信感謝粉絲的支持。豈料，藤乃葵驚傳於1月5日因病不幸逝世，掀起熱議；隨後藤乃葵家屬昨（9）日透過藤乃葵的官方社群帳號對外證實其死訊，並感謝廣大粉絲生前的支持。

綜合日媒報導，藤乃葵的母親透過其社群平台（X）發布訃聞，內容提到，「藤乃葵雖長期與病魔奮鬥，仍於1月5日走完人生旅程。非常感謝大家在她生前的照顧，由衷表達謝意。」字裡行間流露出對愛女離世的哀悼與不捨。

回顧藤乃葵的演藝生涯，她於2020年7月正式出道。然而，2023年4月，正值24歲青春年華的她，對外公開罹患罕見癌症「副咽喉間隙腫瘤」，隨即暫停工作專心接受治療。經過1年的奮力抗癌，在2024年8月她一度宣布重啟演藝活動，展現強韌的生命力，讓不少愛護她的粉絲深感欣慰。

藤乃葵的家人透過她的社群平台X（原推特）證實她於1月5日離世。（圖／翻攝自X／Fujino_Aoi）

遺憾的是，由於藤乃葵病情起伏不定，她在去（2025）年7月宣布，計畫於同年底徹底引退。當時她坦言，「目前的體重與體能狀況極度不穩定，對未來充滿不安，深感已難以維持演藝活動。」去年3月離開原經紀公司後，她改以自由身繼續與病魔賽跑。

在剛過去的2025年跨年夜，藤乃葵還在社群媒體上傳了親筆信。儘管當時健康狀況已十分惡化，她仍堅強地向支持者告別，寫下「謝謝大家與我相遇。」這封充滿謝意的訊息，如今成為了她留給世人最後的溫柔告白，令無數網友感到萬分鼻酸。

