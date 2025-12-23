27歲張文殘殺3人 律師「離家給錢很正常」：別再追殺父母了

張文隨機殺人案相驗，張文父母鞠躬下跪道歉。廖瑞祥攝



震驚國際社會的台北市隨機殺人案件，上週五19日27歲嫌犯張文帶著大批汽油彈、煙霧彈、多把刀具在台北車站、北捷中山站附近犯案，釀成3死11傷，最後張文也墜樓身亡。網路掀起各種評論，就有網友認為張文爸媽疑似「金援」張文的犯罪計畫。對此，知名律師「巴毛律師」也發文，給錢是很正常的，父母不可能知道兒子的犯罪計畫，請社會別再追殺他們了。

「巴毛律師」在臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」發文表示，「我實在不知道為什麼大家要去追殺張文的父母，張文已經27歲了，已經是個成年人，而且離家兩年多跟家中甚少聯絡。」

「巴毛律師」也認為，「父母根本不知道他在做什麼，有人質疑已經兩年沒聯絡，張媽媽怎麼還會給兒子錢？其實我覺得有沒有聯絡跟有沒有給錢是兩回事，就算跟父母鬧翻，媽媽捨不得還是會匯錢給小孩，他就是匯錢給一個離家生活的兒子，這不是很正常的事情嗎？」

「巴毛律師」也為張文父母親喊冤，「父母親又不知道他兒子有什麼犯罪計畫，怎麼現在講得好像媽媽在資助兒子犯罪一樣。」

「巴毛律師」也回憶起過往新聞，「今天看到張文父母出來下跪道歉，讓我想到好幾年前有個台灣留學生在日本殺人，他的老父親示知名日本料理店的老闆，老爸爸也是出來哭著為兒子道歉。他們也剛死了一個兒子，他們可能也不知道發生了什麼事情，不知道兒子為什麼會變這樣，媒體知道的都可能比他們知道的多。」

「巴毛律師」最後也向社會喊話，「但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉，別再追殺他們了吧！」

