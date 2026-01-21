27歲後悔文引千萬觀看！勸年輕人做正事 網友看破痛批「懶惰的藉口」

X上有27歲網友後悔，年輕時浪費太多時間在玩遊戲和看動漫上27歲後悔文引千萬觀看！勸年輕人做正事 網友看破痛批「懶惰的藉口」。示意圖／Photoac

近日一則後悔文在社群平台 X 上引發網友關注，一名27歲網友表示，後悔自己不該把青春年華浪費在遊戲和動漫上，這則貼文超過1600萬次觀看，也引來網友回應，不過多數人認為問題不在遊戲和動漫，只是單純找藉口。

X上一名網友的貼文收到關注，原PO在貼文中寫道，「我27歲了，非常後悔當初花了許多時間在玩遊戲和看動漫上。我生命中最美好、最青春的年華就這樣虛度了。如果你21歲，請專注在正事上，未來只會隨著你的年紀越來越難。」

這則後悔文迅速引起網友討論，有些人認同，但更多網友認為問題根本不在內容而是自律。有網友留言表示，「學會自律吧，問題不在於內容本身」、「關鍵在於管理好時間，找到平衡點」、「別再拿遊戲和動漫當藉口，掩蓋自己時間管理不善的問題了」。也有網友從人生階段角度安慰原 PO「兄弟，人生在 20 多歲後期、30 多歲會變得更好，真的不用這麼悲觀。」

有網友直言，這種廢話不過是懶惰的藉口，用來解釋為什麼你的人生沒有達到你想要的高度。每個人可能明天就會死去，也可能重新開始。你帶著憤怒回顧過去就是對自己的背叛，如果你想要有所成就，那就去做，而不是沉淪於過去。

也有網友指出，倦怠比動漫更能毀掉職業生涯，而遊戲能教會你策略性地努力，這在商業上也同樣適用，認為原PO並沒有浪費時間，而是提前安排了放鬆。建議他，現在就轉變生活的重心吧，指出還有幾十年的路要走。



