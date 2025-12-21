27歲換7份工作「任期多未滿半年」…憂被人資扣分 網一面倒直言：真的很難上

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

一名27歲網友自述至今換過至少7份工作，多數任期不滿半年，擔心履歷因此被人資質疑，貼文曝光後，大批網友留言認為確實會影響職涯評價，「除非公司薪水開比較低，不然在一樣的條件下，通常會要履歷更好看的人」、「我覺得會，目前我也是跨領域四年內換四份工作，我個人是覺得薪水，公司有更好，不過找工作時被打槍機會很高，還有看你面試的時候怎麼說，必考題離職原因。」

一名27歲網友在Dcard發文表示，自己從出社會至今已任職過至少7份工作，領域多半不相干，包括超商副店長、行銷美編、剪輯助理等，任職時間最長僅一年半，其餘都不到半年，他透露，多次離職是因公司制度不佳且自身想轉向其他領域，「大多都是騎驢找馬」。

目前他在科技公司擔任RD助理工程師，月薪33K、年終一個月，雖能接觸部分網頁設計，但八成以上時間都在處理雜務，與他想往前端工程、UI/UX發展的方向差距甚大，因此再度萌生轉職的念頭，但他擔心履歷過於零碎，想詢問大家是否會被人資扣分，也想請益一份工作大概要做多久較合適。

貼文曝光後，留言區幾乎一面倒表示：「還是會哦，我之前每份工作都做至少一年半，去面試一樣被嫌棄沒定性」、「除非公司薪水開比較低，不然在一樣的條件下，通常會要履歷更好看的人」、「這種流動率正常公司都不會用吧，頂多叫來面試看看一直換工作的人長怎樣」、「我覺得會，目前我也是跨領域四年內換四份工作。我個人是覺得薪水，公司有更好不過找工作時被打槍機會很高，還有看你面試的時候怎麼說，必考題離職原因。」、「如果有幾個比較長的經歷搭配一兩個不滿一年的經歷，還好。但如果很多工作都不滿一年，初步就會想要篩掉這個人。」

也有網友安慰，「看你怎麼圓，說不出個所以然，那很容易被打掉，再者，有些小公司只能挑別人剩下的，他們很難找人，未滿一年就沒那麼重要」。

也有曾任人資的網友補充，「人資的小小建議，在台灣的環境老闆或主管就是會看穩定性，除非你的能力學歷或人格特質非常突出，不然以你這個換工作的速度，真的很難很難上」、「我不是人資，但我會面試～我會覺得你會不會來沒多久就走，所以基本會說謝謝 」。



