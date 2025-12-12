27歲換7份工作 她怕資歷太短被刷掉 人資曝這點很重要

一名27歲女網友在社群分享工作經歷，她說目前換過至少7份工作，履歷上做最長的工作只有1年半，現在覺得應該定下來，不過到新公司才4個月又想換了，也擔心年資太短不太好找。對此，有人資直言，台灣的老闆或主管找員工都會看穩定性，除非學歷或能力特別突出，不然頻繁換工作對接下來的求職很不利。

原PO日前在Dcard發文表示，今年27歲的她換過至少7份工作，做過超商副店長、行銷美編、剪輯助理等，最長的資歷只有一年半。她說一開始不太知道自己想做什麼，但現在快30歲了，希望在工作方面可以定下來。

原PO目前在公司擔任助理工程師，薪水33K、年終一個月，她抱怨80％以上的工作都是在打雜，現在做了4個月又萌生想換工作的念頭，不知道該如何是好。

貼文引發討論，有人資透露，在台灣的環境，老闆或主管就是會看穩定性，除非能力、學歷或人格特質非常突出，否則頻繁換工作對接下來的求職很不利。

其他網友也分享經驗，「我之前每份工作都做至少一年半，去面試一樣被嫌棄沒定性」、「我主管說過，工作沒滿一年的，他連看都不看，他認為工作要2至3年才算穩定。」也有網友建議原PO，在現在的公司學點東西，把年資、能力提高，之後要跳槽比較有機會。

