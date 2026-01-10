27歲日寫真女星癌逝！跨年才宣布引退

藤乃葵病逝。(圖/IG@fujin_oooo)

知名日本寫真女星藤乃葵，2025年底透過手寫信宣布引退，當時已震撼粉絲；沒想到新年才過幾天，藤乃葵被家屬證實5日病逝，得年27歲。

藤乃葵的母親9日透過女兒的社群，對外公布：「藤乃葵一直過著與病魔奮戰的生活，並於1月5日走完了她的一生。生前承蒙各位的照顧，真的非常感謝大家。」

藤乃葵2020年以寫真偶像的身分出道，姣好的臉蛋、豐滿身材廣受歡迎。據日媒綜合報導，藤乃葵24歲被診斷出罹患罕見癌症「咽旁間隙腫瘤」，治療一段時間後，2024年8月曾復出，但隔年3月底便離開經紀公司，更於2025年12月31日正式引退演藝圈。

廣告 廣告

當時，她在社群發布親筆手寫信，提到自己非常不甘心以這樣的方式引退，但從7月開始，身體狀況一直不佳，甚至持續惡化，每天都在跟病魔搏鬥。藤乃葵感慨，原本希望能用美麗又有活力的模樣，開直播宣布引退，但以現況來說已無法達成， 「但是！如果將來某一天，你們偶然想起『啊，好像有個叫藤乃葵的寫真偶像呢』，希望你們只記得那個美麗、充滿活力的我，我就已經非常幸福了。」

最後，藤乃葵謝謝大家在她出道5年來，給予支持、溫暖的笑容，「真的非常感謝，謝謝你們與我相遇。」沒想到她引退5天，就永遠離開人世，留給粉絲無限的感傷。

更多中時新聞網報導

僑外生留台當駕駛 華語須進階級

應援金唱片 鍋物名店祭優惠寵粉

NBA》文班亞馬膝傷無礙 替補上陣照砍30分