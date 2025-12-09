27歲槍手恐怖內幕曝！曾赴東南亞特訓 安家費恐數百萬

27歲槍手楊云豪正面照曝光，犯案前仍與女友深情擁抱。（圖／東森新聞）





高雄左營今年8月發生16槍行刑式槍殺命案，而槍手是年僅27歲的楊云豪，犯案後仍在海外逍遙，警方進一步發現，他先前至東南亞接受射擊訓練，安家費預估高達數百萬。

槍手楊云豪及幕後主嫌范嘉榮目前仍在海外，警方已透過刑事局啟動國際合作追緝，最新追查發現，楊云豪早在今年7月就曾赴東南亞進行相關訓練，包含槍枝、射擊等，直到技巧純熟後才讓他返台等待指令，犯案前夕曾「與妻訣別」深情擁抱，畫面全被監視器畫面拍下，警方也研判，楊云豪拋下妻子逃亡應有拿到百萬的安家費，如果再加上接應、訓練、偷渡等開銷加總，費用恐近千萬。

廣告 廣告

回顧整起案情，高雄左營今年8月發生16槍狙殺案，51歲詐欺與毒品通緝犯羅天義一早7時許在豪宅外遛比特犬，遭楊云豪持槍近距離朝頭、頸、腹連開16槍，其中5槍更是命中要害，當場倒臥家門外死亡。楊云豪狙殺後，跳上一輛BMW轎車並在撞壞停車場柵欄後逃逸，燒車、滅槍、變裝，並由多名共犯接力接應一路南逃，最後於9月1日搭乘洪姓嫌犯駕駛的漁船從屏東東港偷渡出境，橋頭地檢署也在11月28日針對楊云豪發布殺人通緝。

監視器畫面顯示，楊云豪在犯案前夕8月21日傍晚，從桃園住處搭白牌車離開，特地到新竹竹東五豐三路與妻子碰面，兩人見面後緊緊相擁。

警方調查，楊云豪過去在新北三重、土城一帶活動，有妨害自由、詐欺車手等前科。儘管槍手楊云豪與主嫌范嘉榮目前仍在境外，不過警方已透過刑事局啟動國際合作追緝，全案持續擴大偵辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

吸食毒品，有害身心健康

更多東森新聞報導

女中士急借錢 下士提性行為當條件！營內廁所多次「交易」

新／上班快改道！國一3車連環撞塞爆

新竹縣某國中驚傳「學生墜樓」 送醫宣告不治

