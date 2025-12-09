27歲殺手「送出國特訓」！返國電眼監控16槍狙殺他 與嫩妻相擁訣別畫面曝

槍手楊云豪遭發布通緝；他在行兇前，與嫩妻在街頭相擁訣別。讀者提供



高雄在今年8月發生駭人槍殺案。詐欺通緝犯羅天義在豪宅外遛狗，遭槍手連開16槍取命，檢、警專案小組經過調查，確認開槍的嫌犯是來自新北的27歲男子楊云豪，其開槍前被送柬埔寨進行「射擊特訓」，確保狙殺行動萬無一失；返國後，用16槍狙殺羅天義，之後逃往海外，他與嫩妻相擁訣別的身影，如今也曝光。

狙殺案發生在8月22日清晨，被害人羅天義（51歲）在高雄市左營區住處外遭歹徒槍擊致死，檢警懷疑是因毒品糾紛惹來殺機。

廣告 廣告

開槍的嫌犯楊云豪在犯後駕權利車逃逸，一路燒車、燒槍滅證，最後在數名共犯接應下，由屏東偷渡出境，橋檢11月28日對楊云豪發布殺人通緝。

調查指出，為了確保狙殺行動萬無一失，主嫌范姓男子先把楊云豪送至柬埔寨進行射擊特訓，另找徵信，在被害人羅天義住處外安裝監視器，掌握羅天義的生活作息17天，再由完成特訓的楊云豪近距離開槍追殺，16槍轟斃羅天義。

檢警調查發現，楊云豪犯案前8月15日至17日，連續3天4度勘查羅男住處周邊。此外，21日行兇前一天從桃園龍潭區住處搭乘白牌車準備南下，途中特別在新竹縣竹東鎮五豐三路停車，在路邊與妻子相擁告別後直奔嘉義，再開著預先準備的權利車，前往高雄左營犯案。

更多太報報導

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國