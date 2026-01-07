27歲海軍中士11樓墜樓砸車「仍有生命跡象」搶救! 艦指部配合調查

海軍艦隊指揮部表示，所屬韓姓中士本日休假期間於住家頂樓墜樓，由單位幹部陪同家屬送醫急救。 圖：取自艦隊指揮部臉書

[Newtalk新聞] 一名27歲海軍士官7日下午4點多在高雄市左營區住家大樓墜落，被發現倒臥1樓道路，救護車獲報將他送醫，院方搶救中。海軍艦隊指揮部表示，所屬韓姓中士本日休假期間於住家頂樓墜樓，即由單位幹部陪同家屬送醫急救；本部已由高階幹部赴院協處，並配合警方調查釐清。

高雄市消防局7日下午4點多獲報後趕抵現場，立即將傷者送醫救治。警方調閱監視器，一名男子自左營區富國路一處住宅社區大樓墜落，波及到停放在路邊的自小客車，初步排除外力介入，身上亦無打鬥痕跡。經調查，該名男子竟是隸屬於海軍艦隊指揮部的韓姓中士，

據了解，警方調閱大樓監視器畫面，初步未發現有外力介入情形，現場及相關處所亦無打鬥或破壞跡象，持續釐清詳細事發原因，海軍也派員協助家屬。海軍艦隊指揮部7日晚間表示，所屬韓姓中士休假期間於住家頂樓墜樓，即由單位幹部陪同家屬送醫急救，並配合警方調查釐清。

媒體報導指稱，27歲的韓姓中士從自家11樓墜樓，不過因為先砸到車子再落地，所以仍有生命跡象，經過急救後轉往加護病房救治，經側面了解，初步跟部隊無關，韓姓中士疑似是跟家裡為了金錢的事情發生爭執，一時想不開導致憾事。由於近日發生空軍上尉辛柏毅執行夜航訓練失事跳傘意外，如今又爆出海軍輕生事件，引發關注。

※Newtalk提醒您：

#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

