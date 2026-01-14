27歲男子腦中風！ 歷時8小時、128公里跨院搶命

劉安邦醫師（右）指出，年輕並不代表安全，腦中風可能在任何年齡發生。（圖：慈濟醫院提供）

接連冷氣團來襲、日夜溫差劇烈，腦中風風險不只威脅長者，年輕族群同樣不可輕忽。花蓮慈濟醫院於去年11月中收治27歲的王姓男子，平日務農、身形精瘦，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞倒臥路邊。所幸在路人、119救護、關山慈濟醫院與花蓮慈院的無縫接軌下，成功完成跨縣、跨院搶救，術後15天康復出院，今年1月重返工作崗位。

患者是在臺東步行訪友途中，突然感到右側手腳遲鈍、不受控制，甚至出現昏沉感，正想返家休息時便失去意識倒臥路邊。當日下午14時50分被送達關山慈院急診，經評估為腦血管阻塞後，立即啟動綠色通道轉送花蓮慈院；18時47分抵達後，同步完成術前檢查，並於23時05分完成取栓手術。這條歷時約8小時、橫跨128公里的生命線，展現花東緊急醫療網長年建構的高效率合作。腦中風中心主任陳俞名醫師指出，花蓮慈院在接獲轉診即啟動前置流程，確保病人到院即可銜接檢查與手術，搶下關鍵黃金時間。

從MRI（核磁共振）影像檢查中明顯看見，因腦血管中風造成患者左側腦組織大面積損傷。（圖：慈濟醫院提供）

神經外科李建輝醫師表示，王姓患者到院時嚴重失語，右側肌力僅1分，經取出長達4公分的血栓後，右側肌力恢復至約4分，左側達5分；術後第四天即轉出加護病房，復原速度罕見。目前由神經內科劉安邦醫師追蹤，語言與行動能力皆恢復正常，並就近於玉里慈院門診回診。

花蓮慈濟醫院醫療團隊當天為患者緊急取出超過4公分的血栓。（圖：慈濟醫院提供）

劉安邦醫師提醒，年輕不代表沒有中風風險，及早辨識症狀、迅速就醫至關重要。慈濟也說，患者沒有慢性病史及其他相關病史，也不知道有沒有家族病史，目前仍在追蹤。王姓男子則說，從未想過自己會中風，感謝家人、女友與醫療團隊的全力守護。（梁國榮報導）