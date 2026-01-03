27歲男對空鳴槍 深夜槍響驚醒彰化民眾

彰化埤頭2日深夜傳槍響，北斗警分局獲報迅速抵達，逮捕開槍男子。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉2日凌晨驚傳槍響！ 27歲顏姓男子與友人聚會時發生口角，顏男不滿，竟掏出槍來對空射擊，巨大聲響驚醒睡夢中的居民，警方獲報後迅速將其逮捕。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌送辦，檢方訊後以5萬元交保

據了解，該起事件發生在2日凌晨2時許，當時埤頭鄉崙腳村一處空地聚集10多名年輕人在聊天，席間顏男疑似與一名男子互起口角，顏男不滿，竟掏出槍來對空射擊，現場頓時鴉雀無聲，但巨大槍聲讓附近居民從睡夢中驚醒，一度以為是有人半夜在放沖天炮，趕緊報警。

警方獲報後立即趕往現場，當場逮捕顏男，其餘在場人士則四散逃離。警方表示，雙方均為熟悉友人，疑似言語不對盤釀成意外，現場並無人受傷。顏男供稱，槍枝是朋友寄放，帶著去談判以備不時之需，對空鳴槍只是嚇嚇對方，沒傷害人的意思。

警方表示，顏男攜帶槍枝又隨意鳴槍的行為已嚴重影響社區安寧，依涉槍砲、恐嚇等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。檢方複訊後，裁定以5萬元交保候傳，將槍枝送鑑定並持續追查槍枝上游，進一步釐清案情。

