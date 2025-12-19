27歲男戴防毒面具、穿防彈衣「丟煙霧彈+砍人」 恐怖攻擊事件時序曝

台北市今（19）天驚傳重大治安攻擊事件，一名27歲張姓通緝犯選擇在下班時間隨機多點攻擊，先是在台北車站M7出口外投擲多枚煙霧彈，接著轉往到北捷中山站隨附近隨機砍人，引發民眾恐慌，以下為嫌犯作案時間軸：

17：24張姓嫌犯穿著防毒面具、防彈背心，在捷運台北車站M7出口外連續投擲多顆煙霧彈，現場煙霧迷漫，一名57歲男子試圖上前制止時遭波及受傷，當場失去呼吸心跳（OHCA），緊急送往台大醫院搶救；另造成54歲捷運局員工吸入性嗆傷送醫。

18：39 嫌犯步行轉往捷運中山站附近，畫面顯示他持續穿著防彈背心，又戴上護膝，再次投擲煙霧彈，並拿出長刀開始隨機攻擊多名路人，群眾驚慌狂逃，造成7名民眾受傷，其中3人無意識無呼吸、4人受傷，嫌犯闖入誠品南西店，人心惶惶，警方全力緝捕，隨後證實嫌犯疑畏罪從6樓墜樓，當場失去呼吸心跳（OHCA）緊急送醫。

19：48 張姓嫌犯在國泰醫院搶救無效宣告不治，經查嫌犯名字叫張文，今年27歲，涉妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日遭桃園地檢署發布通緝，警方在他的住處搜到製作菸汽油彈的相關工具及材料。

19：30 在北車阻擋嫌犯丟煙霧彈的57歲男子，於台大醫院搶救不治，宣告死亡，目前整起事件已造成2死多人受傷，傷者依序是男姓30歲，外科OHCA，送新光；男姓30歲，外科OHCA，送馬偕；男姓20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫；男姓30歲，頸部外傷，送台大；女姓56歲，肩部割傷，送中興；女姓50歲，下巴撕裂傷，送松山三總。

