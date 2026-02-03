27歲男投機慘賠半桶金 情緒崩潰喊：我像台上下班機器

不少上班族下班後持續關注盤勢，投入投資市場作為額外收入來源，風險與壓力也隨之而來。（示意圖／Pixabay）

在理財風氣盛行的今天，不少上班族將投資視為提升收入、累積資產的重要途徑。然而，在資訊過載與高報酬誘惑下，若缺乏風險意識與相關知識，投資行為往往容易走偏，甚至付出沉痛代價。近日有一位27歲男性網友分享自身經歷，指出自己因接觸風險過高、理解有限的投機產品，短短時間內便賠掉了辛苦累積的半桶金。他坦言雖然沒有背負債務，生活與房租尚能維持，但情緒卻一落千丈，形容那種感覺就像「整個人被掏空」。

原PO以「30歲前跌得最慘的一跤」為題在Dcard論壇上發文，提到出社會幾年來努力存錢，卻在一時衝動下參與風險高、理解有限的投機行為，結果造成財務損失。他形容，這筆損失雖不至於讓生活崩潰，但卻讓他有如被「掏空」般痛苦，對自己感到失望，也開始質疑人生方向。

他進一步分享，自己下班後的生活日益單調，幾乎只剩下盯著盤面變化與刷短影音，心情隨著數字波動起伏，陷入難以擺脫的焦慮循環。儘管工作穩定，身邊也有一位交往中的女友，但他形容自己像是只會上下班的「工具人」，對未來毫無期待，內心持續徬徨。

該篇貼文曝光後，引發不少網友共鳴與鼓勵。有人安慰他「半桶金還好，好好工作幾年就能補回來」、「你弟賠了一桶金都能重新出發，人生不只看一次輸贏」，也有人指出「最重要的是沒有借錢，損失是可承受的，就當作一次學費」、「先讓自己靜下來，有機會就重新整理方向」。

還有網友建議他嘗試培養興趣、找尋新目標，不必急於復原，但應給自己空間轉換心態。有留言表示：「這年紀跌一跤不算什麼，至少你還年輕，有時間再站起來。」

