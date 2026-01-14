27歲男星曬曖昧交疊照秒刪 截圖上熱搜被虧：男上加男？

27歲大陸男星王廣畢業於吉林藝術學院表演系，2024年出道參加綜藝節目《喜人奇妙夜》，並接演許多網路劇，去年參加「2025山東春晚」。昨(13日)深夜他被網友發現上傳了一張打撞球照片，圖中男星呂嚴趴在他後面，動作曖昧，王廣上傳不久就秒刪，但仍被許多網友截圖，虧他倆曖昧、男上加男。

關鍵字「王廣刪博」今上午登上微博熱搜第一名，主因是王廣昨上傳了和呂嚴打撞球照片，說：「我打台球打不過呂嚴，哇哦根本不是他的對手」，可見王廣穿了黃色帽T趴在桌球台上，後面的呂嚴戴著黑框眼鏡，露齒燦笑趴在王廣後頭，兩人交疊的動作曖昧引來討論，不久王廣就刪照重發。

王廣後來曬出桌球台在房間內的照片，改說：「我打台球打不過海寶哥跟呂嚴，哇哦根本不是他們的對手」，引來網友熱烈討論說：「傑哥不要啊」、「工作要努力啊，廣子不要走捷徑」、「小夫我要進來了」、「這張太嚇人了」、「這是在幹嘛」、「好糟糕的」。

而照片中另一位男星呂嚴今年36歲，畢業於四川傳媒學院，2021年起參加《一年一度喜劇大賽》第一、二季廣受關注，和王廣都因為參加《喜人奇妙夜》走紅，更因此獲得「微博矚目喜人」頭銜，和另一位喜劇演員土豆（本名：郭洪澤）是好搭檔，作品中常融合個人經歷，探討家庭和成長等議題。

