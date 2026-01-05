27歲男越級駕駛！重機跑北宜財茂彎撞3車 慘吞罰單

監視器錄下林男打滑在路面滑行瞬間。（圖／翻攝畫面）





一名林姓男子昨天（4日）趁周末回暖好天氣，騎乘重機上北宜兜風，未料，行經32.8公里的知名彎道財茂彎時，卻在過彎時不慎打滑，在路面上滑行後，撞上路邊停車場2部重機與1部機車，消防人員到場時，發現林男僅四肢擦挫傷並無大礙，後續自行就醫，而警方查驗身分時，赫然發現他越級駕駛重機車，當時騎乘朋友借他的機車肇事，後續不僅將面臨龐大車損賠償外，也被警方依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣6千元。

2部重機與1部機車遭波及。（圖／翻攝畫面）

據了解，27歲林姓男子越級駕駛大型重機，昨天（4日）上午11時許，沿著坪林區北宜公路，由坪林往新店方向行駛，行經32.8公里知名彎道財茂彎時，卻在過彎時不慎打滑，在路面上滑行後，撞上路邊停車場的2部重機與1部機車，當時聚集在咖啡廳的車友們紛紛探頭查看。

所幸林男僅肢體擦挫傷並無大礙，酒測值為0，警方進一步追查，發現林男為越級駕駛，重機是向朋友借來的，後續將依《道路交通管理處罰條例》第22條第2項開罰新台幣6千元，此外，林男也將面臨龐大車損賠償。

陳男借來的重機。（圖／翻攝畫面）

